Вс, 18.04.2021
Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую Лариса Симонова, чей отец умер в больнице
Лариса Симонова, чей отец умер в больнице

Из реки в Бабитском районе достали погибшего человека

VUGD mācības uz ūdens. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 18 апреля, в Бабитском крае из реки Лиелупе достали погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Останки переданы Государственной полиции, которая и будет выяснять обстоятельства смерти.

В этом году VUGD уже принимала участие в извлечении из водоемов тел 19 погибших.

НАВЕРХ
Back