Из реки в Бабитском районе достали погибшего человека
В субботу, 18 апреля, в Бабитском крае из реки Лиелупе достали погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу, 18 апреля, в Бабитском крае из реки Лиелупе достали погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Останки переданы Государственной полиции, которая и будет выяснять обстоятельства смерти.
В этом году VUGD уже принимала участие в извлечении из водоемов тел 19 погибших.