Без масштабного концерта и толп людей в Риге. Как может пройти Праздник песни и танца в этом году

За организацию Праздника песни и танца школьной молодежи отвечает Министерство образования, которым руководит представитель НКП Илга Шуплинска. По словам Борданса, в понедельник коалиционные партии пришли к выводу, что праздник может пройти, но формально, чтобы "ничего не угрожало здоровью ни детей, ни взрослых".

Министр юстиции отметил, что образование по интересам на свежем воздухе в группах до десяти человек сейчас допустимо. Параллельно исследуется, в каких регионах Латвии праздник может пройти. По мнению Борданса, сейчас идет активная вакцинация от Covid-19, и соответственно эпидемиологическая ситуация во второй половине лета определенно улучшится.

"О проведении праздника мы говорим в контексте второй половины лета. Это время, когда ситуация должна быть абсолютно иной", - понадеялся политик, отметив, что в этом году Праздник песни и танца школьной молодежи в традиционном понимании не пройдет, в частности, в Риге не будет ни праздничного шествия, ни масштабного концерта с генеральной репетицией.

"Праздники начинаются с регионов, они не начинаются в Риге", - добавил Министр.

Борданс отметил, что во время праздника будет необходимо соблюдать все мероприятия безопасности, будут разработаны технические детали для безопасного проведения праздника в различных регионах Латвии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш добавил, что в коалиции о проведении праздника были широкие дискуссии, в том числе отмечалось, что сейчас еще весна, а проведение праздника планируется во вторую половину лета.

Кариньш указал, что во вторник правительство рассмотрит подготовленное Министерством образования видение по проведению праздника.

Премьер отметил - ясно, что в этом году Праздник песни и танца школьной молодежи в традиционном понимании не пройдет, так как из-за пандемии Covid-19 он не может пройти. Как и в каких условиях он может состояться - это еще открытый вопрос.

Депутат Сейма Ритварс Янсонс добавил, что Праздник песни и танца школьной молодежи может быть только добровольным - чтобы сами школьники и их родители принимали решение об участии детей в празднике. Политик указал, что у праздника должен быть баланс между мероприятиями по безопасности в связи с Covid-19 и сохранении традиций. Он отметил, что мероприятия безопасности в данном вопросе приоритетны.

Напомним, мнения о возможности проведения праздника в этом году разнятся - работники сферы культуры его организацию преимущественно поддерживают, однако эпидемиологи не видят такой возможности из-за пандемии Covid-19. Среди политиков также нет единого мнения.

Исполнительный директор праздника Агра Берзиня ранее подчеркивала, что, если в этом году состоится Праздник песни и танца, он не будет таким, как обычно, когда очень большое количество людей прибывает в столицу в течение одной недели. Вместо этого планируется, что дети будут постепенно приезжать на специальные площадки в регионах и Риге. Берзиня также отметила, что в день сможет проводиться только одно праздничное мероприятие.

Провести отборочные смотры и смотры по освоению репертуара в этом году будет невозможно. Планируется, что работа будет проводиться в летний период, и коллективы перед самым праздником запишут видеозаявки, из которых будет понятно, как коллектив подготовлен.