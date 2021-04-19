Пн, 19.04.2021
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Без масштабного концерта и толп людей в Риге. Как может пройти Праздник песни и танца в этом году

Иллюстративное фото ФОТО: Aleks Kend/Shutterstock.

Если XII Праздник песни и танца школьной молодежи пройдет добровольно в эпидемиологически безопасных в плане Covid-19 регионах и маленьких коллективах, то его проведение во второй половине лета не будет угрожать ни участникам, ни зрителям. Такое мнение после заседания Совета по сотрудничеству выразил лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс.

За организацию Праздника песни и танца школьной молодежи отвечает Министерство образования, которым руководит представитель НКП Илга Шуплинска. По словам Борданса, в понедельник коалиционные партии пришли к выводу, что праздник может пройти, но формально, чтобы "ничего не угрожало здоровью ни детей, ни взрослых".

Министр юстиции отметил, что образование по интересам на свежем воздухе в группах до десяти человек сейчас допустимо. Параллельно исследуется, в каких регионах Латвии праздник может пройти. По мнению Борданса, сейчас идет активная вакцинация от Covid-19, и соответственно эпидемиологическая ситуация во второй половине лета определенно улучшится.

"О проведении праздника мы говорим в контексте второй половины лета. Это время, когда ситуация должна быть абсолютно иной", - понадеялся политик, отметив, что в этом году Праздник песни и танца школьной молодежи в традиционном понимании не пройдет, в частности, в Риге не будет ни праздничного шествия, ни масштабного концерта с генеральной репетицией.

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"Праздники начинаются с регионов, они не начинаются в Риге", - добавил Министр. 

Борданс отметил, что во время праздника будет необходимо соблюдать все мероприятия безопасности, будут разработаны технические детали для безопасного проведения праздника в различных регионах Латвии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш добавил, что в коалиции о проведении праздника были широкие дискуссии, в том числе отмечалось, что сейчас еще весна, а проведение праздника планируется во вторую половину лета.

Кариньш указал, что во вторник правительство рассмотрит подготовленное Министерством образования видение по проведению праздника.

Премьер отметил - ясно, что в этом году Праздник песни и танца школьной молодежи в традиционном понимании не пройдет, так как из-за пандемии Covid-19 он не может пройти. Как и в каких условиях он может состояться - это еще открытый вопрос.

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Депутат Сейма Ритварс Янсонс добавил, что Праздник песни и танца школьной молодежи может быть только добровольным - чтобы сами школьники и их родители принимали решение об участии детей в празднике. Политик указал, что у праздника должен быть баланс между мероприятиями по безопасности в связи с Covid-19 и сохранении традиций. Он отметил, что мероприятия безопасности в данном вопросе приоритетны.

Напомним, мнения о возможности проведения праздника в этом году разнятся - работники сферы культуры его организацию преимущественно поддерживают, однако эпидемиологи не видят такой возможности из-за пандемии Covid-19. Среди политиков также нет единого мнения.

Исполнительный директор праздника Агра Берзиня ранее подчеркивала, что, если в этом году состоится Праздник песни и танца, он не будет таким, как обычно, когда очень большое количество людей прибывает в столицу в течение одной недели. Вместо этого планируется, что дети будут постепенно приезжать на специальные площадки в регионах и Риге. Берзиня также отметила, что в день сможет проводиться только одно праздничное мероприятие.

Провести отборочные смотры и смотры по освоению репертуара в этом году будет невозможно. Планируется, что работа будет проводиться в летний период, и коллективы перед самым праздником запишут видеозаявки, из которых будет понятно, как коллектив подготовлен.

Она добавила, что ночевок участников не планируется, а большинство праздничных мероприятий будут проведены с участием телевидения. Берзиня подчеркнула, что любое мероприятие сможет состояться только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация, если в мае или июне можно будет возобновить занятия по интересам и удастся обеспечить проведение репетиций.

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