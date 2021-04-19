"Бешенство матки", лечение у Фрейда и изгнание: история матери принца Филиппа

"Безумная родственница королевы", "Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце" - именно так прозвали мать принца Филиппа в заголовках немногочисленных статей о ней. А журналисты The Guardian в свое время назвали ее святой. И не просто так.
17 апреля прошли похороны герцога Эдинбургского. Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. С момента смерти Его Высочества Елизавета II погрузилась в траур - в течение восьми дней она не участвовала ни в каких государственных делах.
Галерея: Похороны принца Филиппа
Оборачиваясь назад, вспоминаем, что обручальное кольцо королевы Елизаветы, подаренное ей принцем Филиппом, украшали несколько бриллиантов, которые его мать - принцесса Алиса - извлекла из своей тиары. Кто в последние годы жизни Алисы обеспокоился ее судьбой? Ее невестка Елизавета II и сын Филипп.
"Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моем рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком", - слова Алисы в интервью 1967 года, ставшие сенсацией.
В тишине
Алиса Баттенберг родилась 25 февраля 1885 года. При рождении присутствовала сама королева Виктория - ее прабабушка. Девочка плохо реагировала на слова окружающих, а сама заговорила поздно и невнятно: ее сразу же отправили к придворному врачу. Диагноз: слабослышащая, практически глухая.
Благодаря родным девочка смогла научиться читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а затем еще прибавился и греческий язык.
От ухажеров у Алисы не было отбоя. В 1902 году на коронации Эдуарда VII (прадедушки Елизаветы II) она познакомилась с греческим принцем Андреем. Красивый мужчина высокого роста со светлыми волосами и серо-зелеными глазами являлся одним из самых завидных женихов.
Алиса тоже была хороша собой, весела, учтива, даже несмотря на то, что плохо слышала, очень любила танцевать. Это была любовь с первого взгляда. Поженились они 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему - 21. Однако именно он стал причиной ее несчастий. Частенько вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, Андрей предпочитал общество других дам.
В браке с принцем Андреем у Алисы родились четыре дочери и сын - Филипп.
В 1917-м из-за накалившейся в связи с Первой мировой войной политической ситуации Алиса и Андрей бежали из Греции, поэтому они оказались во Франции, где их ждала Мари Бонапарт. Возле своего дома в Париже принцесса Алиса открыла благотворительный магазин, вырученные от которого деньги направляла на помощь греческим беженцам. Став глубоко религиозной, в октябре 1920 года Алиса перешла в греческое православие.
"Бешенство матки"
Родственница Наполеона Бонапарта выделила семье брата мужа гостевой дом на территории своего особняка. По вечерам в главной гостиной Мари собирались ее друзья. В том числе Зигмунд Фрейд.
Фрейд с Мари занимались исследованием проблемы женской сексуальности и сексуального удовлетворения. Для женщины этот вопрос был делом всей жизни - свой первый оргазм она смогла испытать только в 48 лет.
Бонапарт и Фрейд искали любую проблему в сексуальной неудовлетворенности. Они тут же решили, что этот недуг и у принцессы Алисы: она была очень нервной, часто подвергалась приступам истерии. И в 1930 году у нее случился нервный срыв.
После переезда в Париж супруги отдалились друг от друга.
Принц Андрей перестал интересоваться женой, потому поддакивал профессору, чтобы ее госпитализировали. Все - чтобы избавиться от супруги.
Алису увезли в одну из психиатрических клиник под Швейцарией. Там она была на особом жестком положении: "лечили" электрошоком, облучали ее яичники рентгеновскими лучами, часами держали в ледяной воде. Все для того, чтобы вызвать менопаузу и снизить либидо. Зигмунд Фрейд, взявший под личный контроль пациентку голубых кровей, написал в ее истории болезни: "Бешенство матки".
Свадьба сына стала последним мероприятием в ее жизни, где она была замечена в вечернем наряде. Оставшиеся 22 года жизни принцесса проходила в сером монашеском платье и платке.
Алиса продала последние украшения и основала Монашеский орден - сестринскую обитель Марфы и Марии. Она жила в скудно обставленной двухкомнатной квартире и была работницей местного отделения Красного Креста.
Принцесса, которую по ошибке признали невменяемой, была в полном уме и ясном сознании, но физически ослабла - всю пищу, что ей присылали родные, она отдавала нуждающимся. Себе - только малую часть. Стоит отметить, что Алиса очень много курила и не отказывала себе в порции вина за ужином.
Навсегда Грецию Алиса покинула в 1967 году. Ее невестка Елизавета II обеспокоилась судьбой принцессы, и ее доставили во дворец, поселив на верхнем этаже в небольшой комнате. Женщина ее почти не покидала.
Чаще всех, по сообщениям СМИ, к Алисе заглядывала 17-летняя внучка - Анна.
Принц Филипп появлялся у матери намного реже. Ему было стыдно, что он верил отцу и тоже считал ее полубезумной. К счастью, согласно информации СМИ, принц успел извиниться перед матерью и услышал в ответ только теплые слова.
Принцесса Алиса скончалась 5 декабря 1969 года. Ее похоронили в церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. При жизни не знакомый со своей прабабушкой принц Уильям однажды сказал: "Ее история - предмет большой гордости для всей моей семьи".
31 октября 1994 года тогда двое из оставшихся в живых детей принцессы, София и Филипп, были в Иерусалиме в момент, когда Алисе присудили почетное звание Праведника народов мира за спасение евреев во время войны. Принц Филипп сказал о действиях своей матери:
"Я полагаю, что ей никогда не приходило в голову, что ее поступки были чем-то особенным. Она была глубоко верующим человеком, и для нее помогать ближнему в беде было совершенно естественной человеческой реакцией".