"Бешенство матки", лечение у Фрейда и изгнание: история матери принца Филиппа

17 апреля прошли похороны герцога Эдинбургского. Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. С момента смерти Его Высочества Елизавета II погрузилась в траур - в течение восьми дней она не участвовала ни в каких государственных делах.

Галерея: Похороны принца Филиппа

Оборачиваясь назад, вспоминаем, что обручальное кольцо королевы Елизаветы, подаренное ей принцем Филиппом, украшали несколько бриллиантов, которые его мать - принцесса Алиса - извлекла из своей тиары. Кто в последние годы жизни Алисы обеспокоился ее судьбой? Ее невестка Елизавета II и сын Филипп.

"Главная святая Букингемского дворца" принцесса Алиса - мама принца Филиппа и свекровь королевы Елизаветы

"Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моем рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком", - слова Алисы в интервью 1967 года, ставшие сенсацией.

В тишине

Алиса Баттенберг родилась 25 февраля 1885 года. При рождении присутствовала сама королева Виктория - ее прабабушка. Девочка плохо реагировала на слова окружающих, а сама заговорила поздно и невнятно: ее сразу же отправили к придворному врачу. Диагноз: слабослышащая, практически глухая.

Благодаря родным девочка смогла научиться читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а затем еще прибавился и греческий язык.

От ухажеров у Алисы не было отбоя. В 1902 году на коронации Эдуарда VII (прадедушки Елизаветы II) она познакомилась с греческим принцем Андреем. Красивый мужчина высокого роста со светлыми волосами и серо-зелеными глазами являлся одним из самых завидных женихов.

Алиса тоже была хороша собой, весела, учтива, даже несмотря на то, что плохо слышала, очень любила танцевать. Это была любовь с первого взгляда. Поженились они 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему - 21. Однако именно он стал причиной ее несчастий. Частенько вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, Андрей предпочитал общество других дам.

В браке с принцем Андреем у Алисы родились четыре дочери и сын - Филипп.