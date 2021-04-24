Три шага до кухни мечты: как обустроить новую или освежить старую, не выходя из дома

Как бы хотелось новую кухню… Либо вдохнуть вторую жизнь в нынешнюю! Знакомо, не правда ли? Но правильные идеи не всегда сразу приходят в голову. Тем, кто не знает с чего начать, дизайнеры интерьера советуют использовать возможность запланировать оборудование, посчитать необходимый бюджет и даже попробовать разные стили и варианты совершенно бесплатно, даже не выходя из дома. Это можно сделать за три простых шага.

"Кухня - одно из важнейших жилых помещений. В настоящее время стало еще проще спланировать обустройство новой кухни или отремонтировать старое, рассчитать необходимый бюджет или даже попробовать разные стили и конструкции. В наши дни все можно легко и неторопливо сделать из дома. Все, что вам нужно - это компьютер. В бесплатной онлайн-программе любой может создать план самой удобной для себя кухни", - уверен руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус

1. Откройте для себя стиль своей кухни

Дайте волю своему воображению, подумайте о потребностях, ищите идеи и решайте, что вы хотели бы видеть на своей кухне. Как только приоритеты будут расставлены и идеальный план кухни станет более конкретным, будет легче найти наиболее подходящее решение для комнаты и кошелька.

"Прежде всего, мы должны определиться с направлением главного стиля.

Следует подумать, лучше выбрать кухню в классическом стиле с множеством ящиков и мелких деталей или современный сдержанный дизайн с несколькими акцентами.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Но, может быть, на кухне вашей мечты есть что-то из обоих направлений? Большинство людей выбирают кухонное оборудование в традиционном стиле или глянцевый фасад, но в последнее время наблюдается тенденция к выбору более экологически чистых решений, таких как фасады кухонного оборудования из переработанных пластиковых бутылок", - говорит Д. Римкус.

Дизайнер напоминает, что зрительно можно расширить помещение, используя светлые тона, поэтому, если кухня небольшая, рекомендуется выбирать фасад в цвет стен или светлый тон.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Впечатление простора материалов могут создать глянцевые, мраморные или светлые деревянные поверхности. В свою очередь, чтобы оптимально использовать все доступное пространство, шкафы спланированы до потолка.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

"В бесплатном планировщике вы можете экспериментировать и создавать двухмерные и трехмерные изображения различными способами. Так можно виртуально просматривать различные комбинации мебели, стили и цветовые сочетания, пока не будет достигнут желаемый результат", - объясняет дизайнер интерьера.

2. Составьте план самостоятельно.

Планирование кухонного оборудования - это процесс, в котором мечты и идеи начинают воплощаться в жизнь, но следует помнить, что в этом процессе также должны быть приняты очень конкретные решения, которые повлияют на дальнейшее удобство кухни. На этом этапе вы должны сначала подумать о том, как обычно используют кухню, что для вас удобно. Можно изучить старую кухонную мебель - внимательно осмотреть ее и составить список всего, что в ней удобно и хорошо, и всего, что не очень удачно.

"Вам обязательно нужно подумать, хотите ли вы продуманную кухонную систему до мельчайших деталей или более простое, функциональное решение, которое можно получить готовым в течение дня?

На решение, конечно же, будут влиять потребности, предпочтительный стиль и бюджет. Если достаточно небольшого кухонного оборудования, расположенного в один ряд, его можно получить по очень доступной цене - от 179 €. С другой стороны, если вам нужна индивидуальная кухня, вы можете выбрать качественную систему IKEA METOD с 25-летней гарантией.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Независимо от выбранного оборудования, при планировании необходимо учитывать такие практические детали, как электрические розетки, отводы для труб и т.п.", - напоминает дизайнер интерьера.

Он добавляет, что с помощью онлайн-планировщика можно попробовать несколько вариантов: добавить разные фасады, попробовать варианты с открытыми или закрытыми полками, шкафчиками или выдвижными ящиками.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Двери и ящики можно открывать виртуально, чтобы убедиться насколько это удобно. Если у вас появляются какие-либо вопросы, вы можете в любое время связаться со специалистами по планированию кухни IKEA, позвонив или запросив удаленную консультацию. При желании вы также можете доверить весь процесс от начала до конца профессионалам и получить готовое дизайнерское предложение для своей кухни. В этом случае вам необходимо заполнить форму планировки кухни и дождаться, пока с вами свяжутся дизайнеры интерьера IKEA.

"Важно помнить, что хорошее планирование кухни начинается с точных измерений. Измерение необходимо проводить очень осторожно, уделяя достаточно времени и внимания. Вы можете сделать это самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов. Приобретая кухонное оборудование IKEA, вам не нужно платить за замер", - поясняет Д. Римкус.

3. Спланируйте свой бюджет

Когда вы опробовали разные варианты и сохранили макет кухонного оборудования, который вам больше всего нравится, можно увидеть общую стоимость и список всех необходимых деталей.

Бесплатный планировщик покажет вам все детали c ценами, так что вы можете легко адаптировать план к своему бюджету и потребностям.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

"Кухонное оборудование состоит из небольших отдельных частей, которые не нужно покупать сразу. Расходы можно разделить на несколько частей, изначально устанавливая только самое важное или только напольные шкафы, а покупку дополнительных навесных шкафов отложить. Список деталей будет сохранен, поэтому к нему можно будет вернуться позже", - говорит Дариус Римкус.

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