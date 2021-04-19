Собраны подписи за возобновление работы спортклубов: инициатива поступила в Сейм

Решение о рассмотрении инициативы примет президиум парламента. Согласно регламенту Сейма, подписанные более чем 10 тыс. жителей инициативы передаются на рассмотрение комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Авторы инициативы напоминают, что постановлением Кабинета министров с 21 декабря прошлого года жителям Латвии запрещено заниматься спортом в закрытых помещениях - в спортивных клубах и спортивных центрах.

В то же время подчеркивается, что регулярные занятия спортом помогают как физическому, так и психическому здоровью людей, а также укрепляют иммунитет. Авторы инициативы ссылаются на исследования о минимальном риске заражения вирусом в спортивных клубах.