Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Собраны подписи за возобновление работы спортклубов: инициатива поступила в Сейм

В Сейм поступила инициатива разрешить занятия в спортклубах внутри помещений, за которую на портале Manabalss.lv проголосовали более 10 тыс. человек.

Решение о рассмотрении инициативы примет президиум парламента. Согласно регламенту Сейма, подписанные более чем 10 тыс. жителей инициативы передаются на рассмотрение комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Авторы инициативы напоминают, что постановлением Кабинета министров с 21 декабря прошлого года жителям Латвии запрещено заниматься спортом в закрытых помещениях - в спортивных клубах и спортивных центрах.

В то же время подчеркивается, что регулярные занятия спортом помогают как физическому, так и психическому здоровью людей, а также укрепляют иммунитет. Авторы инициативы ссылаются на исследования о минимальном риске заражения вирусом в спортивных клубах.

Также подчеркивается, что спортивные клубы уже прошлой осенью доказали, что могут быстро адаптироваться к изменениям ситуации в стране и обеспечивать соответствующие эпидемиологические меры для безопасных индивидуальных и групповых тренировок.

Поэтому авторы инициативы призывают найти безопасные решения для занятий спортом в помещениях.

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