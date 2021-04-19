Кариньш и Гиргенс заговорили о высшем учебном заведении для подготовки полицейских

Кариньш провел встречу с Гиргенсом и начальником Госполиции Армандом Руксом, чтобы получить информацию об актуальной ситуации в сфере предотвращения преступности.

После встречи премьер заявил, что он ожидает от министра внутренних дел целенаправленных действий по улучшению работы системы внутренних дел. Он подчеркнул, что безопасность общества является главным приоритетом, министру внутренних дел и ответственным службам нужно работать эффективно, чтобы как можно быстрее раскрыть тяжелые и вызвавшие широкий общественный резонанс преступления.

В бюро премьера подчеркнули, что Кариньш и Гиргенс придерживаются единого мнения, что для существенного улучшения работы Госполиции в раскрытии преступлений необходимо возобновить работу высшего учебного заведения по подготовке высококвалифицированных профессионалов для работы в полиции.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Пурвциемсе в своей автомашине был застрелен футбольный агент Роман Беззубов.