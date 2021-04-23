Пт, 23.04.2021
Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас Алексей Навальный
Алексей Навальный

"Все указывало на то, что тут что-то не так": о жизни семилетнего мальчика с очень редким диагнозом

Ранар и его мама Лийз Аавик. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка: из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. "Нужно уметь постоянно приспосабливаться", - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА, пишет Rus.Postimees.

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Когда Ранару было шесть месяцев, семья начала замечать, что развитие ребенка не соответствует возрасту - он не ползал и не сидел. "Все признаки указывали на то, что что-то не так", - говорит Аавик. Семейный врач направил ребенка в  детскую больницу. 

"Невролог относительно быстро выяснил, что это вполне вероятно, и генный тест дал подтверждение", - говорит мать мальчика. У Ранара второй тип спинальной мышечной атрофии. 

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