"Все указывало на то, что тут что-то не так": о жизни семилетнего мальчика с очень редким диагнозом
Воспаление легких может возникнуть у семилетнего Ранара даже из-за небольшого насморка: из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) он не может самостоятельно откашливаться, прочищая дыхательные пути. "Нужно уметь постоянно приспосабливаться", - описывает будни семьи мать Ранара Лийз Аавик, руководитель Эстонского общества редких заболеваний. Больничная касса не возмещает расходы на лекарства от СМА, пишет Rus.Postimees.