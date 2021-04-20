Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит?

В частности, в состав Черноморского флота были переведены корабли с других флотов. Среди них много средств для высадки морского десанта.

17 апреля в Черное море через Керченский пролив вошел отряд кораблей Каспийской флотилии. Он перешел в подчинение командованию Черноморского флота.

Большой десантный корабль "Калининград" - один из тех, которые пришли в Черное море из Балтийского ФОТО: Vitaly Nevar/TASS

Корабли преодолели 100 километров по рекам и Волго-Донскому каналу. В составе отряда - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

18 апреля в акваторию Черного моря через Босфор вошли два больших десантных корабля (БДК) - "Калининград" и "Королев". Они входят в состав Балтийского флота. До этого в тот же день в Черное море вошли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога".

В среду, 14 апреля, из пунктов базирования Черноморского флота в море вышел крупный отряд кораблей, в составе которого также были БДК, сообщает пресс-служба ЮВО, не уточняя, сколько и какие десантные корабли действовали в составе группировки.

Кроме них в ее составе были фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец". Пресс-служба ЮВО сообщила, что они провели учения по преодолению минного заграждения.

На востоке Крыма появился военный лагерь

Как сообщило на прошлой неделе немецкое издание Spiegel, на востоке Крымского полуострова возник большой армейский лагерь. При этом издание ссылкается на спутниковые снимки, доступные изданию. Согласно этим данным, лагерь находится примерно в 30 километрах от населенного пункта Марфовка на востоке полуострова.

16 апреля пресс-служба ЮВО сообщила, что части 58-й армии провели в Крыму учения. При этом в сообщении говорилось, что части 58-й армии проводят учения во взаимодействии с силами 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии, причем в сообщении говорилось, что эти учения - плановые, и на них проверяются итоги зимнего периода обучения войск Южного военного округа.

Переброска двух армий

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. Однако сообщения о том, что Россия стягивает войска к границам, стали появляться в социальных сетях еще в конце марта.

30 марта издание New York Times опубликовало статью о резком обострении конфликта на востоке Украины и "вдоль де-факто границы между двумя странами на перешейке Крымского полуострова".

8 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска "концентрируются в полевом лагере на полигоне к югу от Воронежа, куда свозят технику как минимум с двух железнодорожных станций".

CIT утверждает, что использует для своих расследований только открытые источники - часто это записи с мобильных телефонов и видеорегистраторов, которые их авторы сами выкладывают в сеть.