Контекст: С 7 апреля могут быть открыты все магазины за пределами торговых центров площадью более 7000 квадратных метров. Таким образом все крупнейшие торговые центры (Rīga Plaza, Domina, Spice, Galleria Rīga, Mols, Origo, Akropole) работать в полной мере - не могут. В то же время открылись такие магазины как DEPO, IKEA, частично - PEPCO.

К тому же с 7 апреля в магазинах, расположенных в торговых центрах, которые не были допущены к работе ранее, больше нельзя забрать товары, купленные онлайн.

Несколько торговых центров выступили с акцией #TipiskiValdībai (#ТипичноДляПравительства), в котором раскритиковали решение не открывать все находящиеся в торговых центрах магазины.

Реагируя на ограничения, торговые центры начали кампании уличной торговли.

2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми 1

"Существует по крайней мере два миллиона причин для прохождения вакцинации. Столько же причин мы можем назвать и для открытия торговых центров. Аргументом в пользу их открытия может послужить и тот факт, что с 7 апреля в ТЦ возобновили работу магазины площадью не более 7000 квадратных метров. Ограничения, введенные в марте прошлого года, почти полностью парализовали торговую сферу. В настоящий момент, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, введены очередные ограничения, свидетельствующие не только о неадекватности мер, но и о дискриминации. Решение правительства, серьезно ограничивающее деятельность торговых центров, но разрешающее работу небольших магазинов, является тревожным сигналом для инвесторов.

Назову лишь несколько причин в пользу возможности возобновления работы торгового центра, так как мы способны обеспечить эпидемиологически безопасную среду и регулируемый поток посетителей.

Во-первых, мы полностью ввели и строго соблюдаем все требования для обеспечения инфекционной безопасности при обслуживании посетителей. С марта прошлого года торговый центр Riga Plaza работает при полном соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности. Мы организовали работу торгового центра в соответствии с установленными правительством требованиями и правилами, а также вложили дополнительные средства в создание безопасной для посетителей среды. Мы работаем с соблюдением высочайших стандартов безопасности. Это касается и обслуживания покупателей – каждый продавец действует продуманно и ответственно.

Во-вторых, площадь торгового центра составляет почти 60 000 кв. м.

Это означает, что даже если торговый центр примет одновременно несколько тысяч посетителей, то на каждого из них будет приходиться 25 квадратных метров публично доступного пространства, что снижает вероятность скопления людей в тесном пространстве. 1

В-третьих, в нашем центре действует система автоматического контроля и учета количества посетителей – ведется мониторинг движения людей в торговом центре, а также осуществляется контроль за количеством посетителей в каждом магазине торгового центра.

В-четвертых, проводится частая и тщательная уборка и дезинфекция помещений торгового центра. Для обеспечения безопасности посетителей у всех входов в торговый центр установлено оборудование для бесконтактной дезинфекции.