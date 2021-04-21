Ср, 21.04.2021
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"2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми"

Очередь у магазина 7 апреля ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Торговые центры продолжают борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли. Главное требование - прекратить создание недобросовестной конкуренции в торговой отрасли. Во вторник, 20 апреля, торговый центр Rīga Plaza распространил открытое письмо "2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми". Приводим его полностью. 

Контекст:

  • С 7 апреля могут быть открыты все магазины за пределами торговых центров площадью более 7000 квадратных метров. Таким образом все крупнейшие торговые центры (Rīga Plaza, Domina, Spice, Galleria Rīga, Mols, Origo, Akropole) работать в полной мере - не могут. В то же время открылись такие магазины как DEPO, IKEA, частично - PEPCO.
  • К тому же с 7 апреля в магазинах, расположенных в торговых центрах, которые не были допущены к работе ранее, больше нельзя забрать товары, купленные онлайн. 
  • Несколько торговых центров выступили с акцией #TipiskiValdībai (#ТипичноДляПравительства), в котором раскритиковали решение не открывать все находящиеся в торговых центрах магазины. 
  • Реагируя на ограничения, торговые центры начали кампании уличной торговли.

2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми

"Существует по крайней мере два миллиона причин для прохождения вакцинации. Столько же причин мы можем назвать и для открытия торговых центров. Аргументом в пользу их открытия может послужить и тот факт, что с 7 апреля в ТЦ возобновили работу магазины площадью не более 7000 квадратных метров. Ограничения, введенные в марте прошлого года, почти полностью парализовали торговую сферу. В настоящий момент, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, введены очередные ограничения, свидетельствующие не только о неадекватности мер, но и о дискриминации. Решение правительства, серьезно ограничивающее деятельность торговых центров, но разрешающее работу небольших магазинов, является тревожным сигналом для инвесторов.

Назову лишь несколько причин в пользу возможности возобновления работы торгового центра, так как мы способны обеспечить эпидемиологически безопасную среду и регулируемый поток посетителей.

Во-первых, мы полностью ввели и строго соблюдаем все требования для обеспечения инфекционной безопасности при обслуживании посетителей. С марта прошлого года торговый центр Riga Plaza работает при полном соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности. Мы организовали работу торгового центра в соответствии с установленными правительством требованиями и правилами, а также вложили дополнительные средства в создание безопасной для посетителей среды. Мы работаем с соблюдением высочайших стандартов безопасности. Это касается и обслуживания покупателей – каждый продавец действует продуманно и ответственно.

Во-вторых, площадь торгового центра составляет почти 60 000 кв. м.

Это означает, что даже если торговый центр примет одновременно несколько тысяч посетителей, то на каждого из них будет приходиться 25 квадратных метров публично доступного пространства, что снижает вероятность скопления людей в тесном пространстве.

В-третьих, в нашем центре действует система автоматического контроля и учета количества посетителей – ведется мониторинг движения людей в торговом центре, а также осуществляется контроль за количеством посетителей в каждом магазине торгового центра. 

В-четвертых, проводится частая и тщательная уборка и дезинфекция помещений торгового центра. Для обеспечения безопасности посетителей у всех входов в торговый центр установлено оборудование для  бесконтактной дезинфекции.

В-пятых, у нас действует современная система контроля качества воздуха и вентиляционное оборудование. Торговый центр имеет инфраструктуру позволяющую контролировать качество воздуха и с помощью новейших технологий и оборудования обеспечивать качественную вентиляцию помещений.

Если сравнить возможности предоставленные небольшим магазинам, с требованиями, предъявляемыми к торговым центрам, создается впечатление, будто мы живем в параллельном мире.

Минувшая неделя продемонстрировала  диаметрально противоположное отношение торговым центрам, что ставит их в неравное положение по сравнению с магазинами.  В то время как в небольших магазинах не контролируется движение посетителей, не соблюдается дистанция между людьми, у входов выстраиваются очереди людей без масок, торговые центры, оснащенные современными системами инфекционной безопасности, остаются закрытыми.

Мы хотим равного отношения со стороны правительства, которое не нарушало бы принципы справедливой конкуренции. Торговые центры – безопасное место для совершения покупок. Мы хотим, умеем и готовы работать с соблюдением всех требований. К сожалению, в настоящее время это запрещено. Вместо того, чтобы работать, нам приходится искать творческие решения для поддержки своих арендаторов. Например, сейчас, когда в торговых центрах запрещена выдача товаров, купленных в интернете, Rīga Plaza предлагает получать заказанные в магазинах товары в пункте выдачи (pick-up), расположенном за пределами торгового центра. Кроме того, Уличная торговля возле Rīga Plaza впредь будет проводиться в выходные дни.

Мы призываем правительство пересмотреть принятые решения и позволить торговым центрам работать. У нас есть не только два миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми, но также ресурсы и соответствующая инфраструктура, позволяющая обеспечить безопасное обслуживания посетителей".

Ирина Торопова, руководитель центра моды и развлечений Rīga Plaza

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