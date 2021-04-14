"Правительство хочет, чтобы я закрылся!" Twitter обсуждает акцию торговых центров

В частности, торговые центры разместили рекламные щиты с надписями "Правительство хочет, чтобы я закрылся", "Открыты для всех, только не для людей" и т.д.
"Манипулятивно подливают масло в костер, в котором горят все вместе :( Я, впрочем, не могу сказать, что больше туда не пойду, так как и так никогда туда не ходила из-за их непонятное системы лестниц и предложений магазинов".
"Это то, что надо осуждать в любом бизнесе? Вы работаете на предприятии, у которого нет значительной прибыли? Тут не говорят сейчас о необходимости ограничений, а о том, что торговые центры последними остались закрыты. Elkor plaza, Ikea - почти такие же большие, но открыты. В Ikea никаких толп вчера не заметила..."
"Меня такие тексты как раз наводят на мысль не возвращаться в эти центры (кажется, в Spice было так же), заботиться о заработке, выдавая это за заботу о людях, заслуживает сожаления. Потерпите, миллионы в поддержку ТЦ от правительства скоро попадут в ваши кошельки".
Напомним, торговые центры ранее заявляли, что правительство в связи с установленными из-за пандемии Covid-19 ограничениями по-прежнему не слышит представителей торговых центров.
Руководитель Galleria Riga Зане Шульца сказала, что прошел уже год с начала пандемии, и по-прежнему крупные торговые центры вынуждены продолжать бороться за свое ядро - магазины торгового центра, которые не могут работать, так как решили быть в месте, которое, "как оказывает - названо неправильно - торговым центром".
"Может нам стоит рассмотреть возможность назвать себя универсамом или закупочным поселком, чтобы можно было продолжать законно работать? Ведь и в Galleria Riga есть магазины с отдельным входом с улицы. Однако они не могут открыть двери для посетителей. Что в этом случае свидетельствует о принципе равнозначности в принятии решений? Оказывается, все равны, но некоторые - равнее", - добавила Шульца.
Напомним, в торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров разрешено работать только продовольственным магазинам, магазинам оптики, магазинам, торгующим средствами гигиены, питанием для животных, аптекам, книжным магазинам и местам предоставления услуг. В свою очередь с 10 апреля могут работать также компьютерные и специализированные телекоммуникационные магазины.