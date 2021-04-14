"Правительство хочет, чтобы я закрылся!" Twitter обсуждает акцию торговых центров

В частности, торговые центры разместили рекламные щиты с надписями "Правительство хочет, чтобы я закрылся", "Открыты для всех, только не для людей" и т.д.

"Манипулятивно подливают масло в костер, в котором горят все вместе :( Я, впрочем, не могу сказать, что больше туда не пойду, так как и так никогда туда не ходила из-за их непонятное системы лестниц и предложений магазинов".

Manipulatīvi un pielej eļļu ugunskurā, kurā deg visi kopā🥺 es gan nevaru teikt, ka vairs turp nedošos, jo nekad turp nedevos viņu nesaprotamo kāpņu sistēmu dēļ un veikalu piedāvājuma🤷‍♀️ — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) April 14, 2021

"Это то, что надо осуждать в любом бизнесе? Вы работаете на предприятии, у которого нет значительной прибыли? Тут не говорят сейчас о необходимости ограничений, а о том, что торговые центры последними остались закрыты. Elkor plaza, Ikea - почти такие же большие, но открыты. В Ikea никаких толп вчера не заметила..."

Vai tas ir kas nosodāms jebkurā biznesā?Jūs strādājat uzņēmumā,kam nav būtiska peļņa?Te neiet šobrīd runa par ierobežojumu nepieciešamību vai nē,bet par to,ka tc palikuši pēdējie ciet. Elkor plaza, Ikea ir teju tikpat lieli, bet vaļā.Ikea nekādus pūļus vakar nemanīju.. — Kristīne Vaivode (@Vaivo) April 14, 2021

"Меня такие тексты как раз наводят на мысль не возвращаться в эти центры (кажется, в Spice было так же), заботиться о заработке, выдавая это за заботу о людях, заслуживает сожаления. Потерпите, миллионы в поддержку ТЦ от правительства скоро попадут в ваши кошельки".

Man šādi teksti tieši rada domu neigriezties šajos centros (šķiet Spice bija līdzīgi), čīkstēt par peļņu, izliekoties par rūpēm par cilvēkiem ir nožēlojami. Paciešās, izlobētie miljoni TC atbalstam no valdības drīz ripos Jūsu makos. — rubyns (@nibures) April 14, 2021

Напомним, торговые центры ранее заявляли, что правительство в связи с установленными из-за пандемии Covid-19 ограничениями по-прежнему не слышит представителей торговых центров.

Руководитель Galleria Riga Зане Шульца сказала, что прошел уже год с начала пандемии, и по-прежнему крупные торговые центры вынуждены продолжать бороться за свое ядро - магазины торгового центра, которые не могут работать, так как решили быть в месте, которое, "как оказывает - названо неправильно - торговым центром".

"Может нам стоит рассмотреть возможность назвать себя универсамом или закупочным поселком, чтобы можно было продолжать законно работать? Ведь и в Galleria Riga есть магазины с отдельным входом с улицы. Однако они не могут открыть двери для посетителей. Что в этом случае свидетельствует о принципе равнозначности в принятии решений? Оказывается, все равны, но некоторые - равнее", - добавила Шульца.