Открыта следующая приоритетная группа: что нужно учитывать жителям?

Все жители открытых приоритетных групп должны подать заявку на сайте manavakcina.lv для индивидуальной вакцинации или ожидать от работодателя информации о совместной постепенной вакцинации всего коллектива.

Первая группа сотрудников образовательных учреждений была открыта 12 апреля, на данный момент вакцинировано более 6481 работника образовательных учреждений. Вчера, 20 апреля, вторая группа сотрудников образовательных учреждений была открыта для вакцинации. По данным о сотрудниках образовательных учреждений, предоставленным Министерством образования и науки, в общей сложности более 76 000 работников сектора образования имеют право на вакцинацию в обеих группах.

Вакцинация сотрудников оперативных служб будет организована аналогично уже установленной практике для педагогов - индивидуально или коллективно. Чтобы обеспечить идентификацию людей в этой приоритетной группе, каждое министерство и учреждение представляет списки своих сотрудников в Национальную службу здравоохранения.

Эта информация включена в единую сеть вакцинации ViVaT, чтобы обеспечить возможность предоставить этим жителям приоритетный статус и позволить им индивидуально подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv. Все сотрудники этих служб и учреждений могут подать индивидуальную заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и выбрать поставщика и время вакцинации, если их работодатели уже предоставили информацию о принадлежности к приоритетной группе.

Если житель хочет дождаться коллективной вакцинации, предложенной его работодателем, то текущее время вакцинации будет сообщено работодателем. Работодатели соответствующих учреждений должны организовать коллективную вакцинацию, связавшись с вакцинаторами, опубликованными на сайте Национальной службы здравоохранения, и согласовав тип вакцинации - на территории компании или в центрах вакцинации. Учитывая объем этих служб и учреждений, заинтересованным работодателям предлагается незамедлительно составить списки сотрудников, которые заявили о своем желании пройти вакцинацию.

Службы и учреждения открытых приоритетных групп могут найти форму заявки на коллективную вакцинацию на сайте Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время для вакцинации против Covid-19 использовано 220 870 вакцин, 35 522 дозы получены населением с хроническими заболеваниями, 92 175 доз - населением старше 60 лет, 64 075 доз - медицинскими работниками, 12 401 доза - работниками центров социальной помощи.

Сегодня в 13:00 Минздрав на пресс-конференции рассказал об открытии новых приоритетных групп для вакцинации - это вторая группа сотрудников образовательных учреждений и сотрудники оперативных служб.

Вчера, 20 апреля, приказом министра здравоохранения была открыта новая приоритетная группа по вакцинации против Covid-19 - остальные сотрудники образовательных учреждений, которые находятся в тесном контакте с учениками при исполнении своих служебных обязанностей, а также сотрудники оперативных служб.

В пресс-конференции приняли участие:

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича,

директор департамента управления персоналом администрации Министерства внутренних дел Дайга Пиебалга,

представитель Veselibas centrs 4 Катрина Приеде.

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