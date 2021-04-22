Чт, 22.04.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики

Теракт в Пакистане: на стоянке гостиницы, в которой проживает посол Китая, взорвался автомобиль

ФОТО: BANARAS KHAN / AFP

В пакистанском городе Кветта в среду на гостиничной автостоянке взорвалась размещенная в автомобиле взрывчатка, в результате чего погибли минимум четыре человека, а еще 12 получили ранение. Ответственность на себя взяли талибы, пишет dpa. В посольстве проживал посол Китая и его делегация.

Несколько автомобилей, припаркованных у гостиницы класса люкс Serena Hotel, после взрыва загорелись.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед сообщил, что это нападение было направлено против китайской делегации, которой руководит посол этой страны в Исламабаде, однако в момент взрыва его в гостинице не было.

"В гостинице обосновалась китайская делегация в составе примерно четырех человек, которой руководил посол", - подтвердил Ахмед. "В момент взрыва посол находился на встрече за пределами гостиницы".

Галерея: Теракт в Кветте

Ответственность за взрыв на себя взяла группировка пакистанских талибов Tehreek-e-Taliban Pakistan (ТТР), сообщив, что он был направлен против должностных лиц.

ТТР ранее организовывала нападения на граждан Китая в Пакистане, похищала их и убивала.

Кветта - столица провинции Белуджистан. В Белуджистане, крупнейшей и богатейшей провинции Пакистана, происходят столкновения сепаратистских, исламистских и религиозных группировок.

Большая часть этого насилия - реакция на инвестиционные планы Китая, предусматривающие строительство дорог и железнодорожных линий, чтобы соединить Синьцзян с побережьем Аравийского моря в провинции Белуджистан.

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