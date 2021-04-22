Теракт в Пакистане: на стоянке гостиницы, в которой проживает посол Китая, взорвался автомобиль

Несколько автомобилей, припаркованных у гостиницы класса люкс Serena Hotel, после взрыва загорелись.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед сообщил, что это нападение было направлено против китайской делегации, которой руководит посол этой страны в Исламабаде, однако в момент взрыва его в гостинице не было.

"В гостинице обосновалась китайская делегация в составе примерно четырех человек, которой руководил посол", - подтвердил Ахмед. "В момент взрыва посол находился на встрече за пределами гостиницы".

Галерея: Теракт в Кветте

Ответственность за взрыв на себя взяла группировка пакистанских талибов Tehreek-e-Taliban Pakistan (ТТР), сообщив, что он был направлен против должностных лиц.

ТТР ранее организовывала нападения на граждан Китая в Пакистане, похищала их и убивала.

Кветта - столица провинции Белуджистан. В Белуджистане, крупнейшей и богатейшей провинции Пакистана, происходят столкновения сепаратистских, исламистских и религиозных группировок.