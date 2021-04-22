В пятницу и субботу приоритетные группы смогут вакцинироватьcя Pfizer

В конце этой недели пройти вакцинацию в крупных центрах после предварительной регистрации на сайте manavakcina.lv, приглашаются:

пожилые люди старше 60 лет,

люди с хроническими заболеваниями,

люди, живущие в одной семье с тяжелобольными детьми или детьми с подавленным иммунитетом,

лица, осуществляющие уход за тяжелобольными,

сотрудники образовательных учреждений,

сотрудники оперативных служб,

сотрудники критически важных для непрерывной работы государства функций,

если работодатель уже предоставил информацию о человеке в единой сети вакцинации ViVaT.

Жители могут удостовериться в своей принадлежности к приоритетной группе, открыв веб-сайт manavakcina.lv, на котором система собрала данные из базы данных Управления по делам гражданства и миграции, регистров болезней, списков компенсируемых лекарств, а также списков профессий, представленных отраслевыми министерствами.

Если приоритетная группа открыта, никаких дополнительных документов или справок не потребуется. Записаться на вакцинацию можно в удобном крупном центре вакцинации, который работает по выходным.

На сайте manavakcina.lv в эти выходные жители имеют возможность пройти вакцинацию в двух крупных центрах. Один из них - центр АТТА в Риге, а другой - Юрмальская спортивная школа. Оба центра будут открыты в пятницу и субботу с 9 до 17 часов.

Список крупных центров вакцинации, которые будут проводить вакцинацию в эти выходные, может быть обновлен, о чем будет объявлено публично, сообщает Проект вакцинации.

Галерея: очереди на вакцинацию в Риге

Для того, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию в крупном центре, вам необходимо открыть сайт manavakcina.lv и заполнить заявку на вакцину, если она еще не заполнена. Если приоритетная группа жителя открыта, то вам нужно выбрать календарь тех крупных центров, которые будут открыты в эти выходные и указать предпочтительный временной интервал.

Затем нужно будет дождаться подтверждения в текстовом сообщении или по электронной почте и, наконец, прибыть для вакцинации в выбранное место и время.

Жителей приглашают прийти в крупные центры вакцинации только в том случае, если они получили подтверждение о вакцинации на manavakcina.lv, а также не ранее, чем за 15 минут до утвержденного времени вакцинации.

Чтобы обеспечить успешный процесс вакцинации в течение следующей недели, жителей приглашают прийти только в том случае, если время вакцинации еще не запланировано в другом месте на следующей неделе.