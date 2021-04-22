Пт, 23.04.2021
Это не больная процедура. А бояться последствий не стоит. Надо довериться нашим медикам. И верить своему организму, что он примет эту вакцину и будет бороться с этим ковидом, если он вдруг к нам пристанет! Юрий Кушпело, актер и бывший телеведущий
Юрий Кушпело, актер и бывший телеведущий

Вакцинация приоритетных групп на выходных: все вакцины Pfizer забронировали за один день

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу и субботу, 23-24 апреля, в нескольких крупных центрах вакцинации жители из открытых на данный момент приоритетных групп получат возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer/BioNTech, предварительно зарегистрировавшись и выбрав конкретное место и время на manavakcina.lv, проинформировала представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

Обновление!

Свободных мест на вакцинацию в предстоящие выходные не осталось ни в одном из городов - Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Вентспилсе и Цесисе.

Представитель проекта отметила, что уже в начале мая количество вакцин будет значительно выше, поэтому проблем с записью быть не должно. 

Кто?

В конце этой недели пройти вакцинацию в крупных центрах после предварительной регистрации на сайте manavakcina.lv приглашаются:

  • пожилые люди старше 60 лет,
  • люди с хроническими заболеваниями,
  • люди, живущие в одной семье с тяжелобольными детьми или детьми с подавленным иммунитетом,
  • лица, осуществляющие уход за тяжелобольными,
  • сотрудники образовательных учреждений,
  • сотрудники оперативных служб,
  • сотрудники критически важных для непрерывной работы государства сфер, если работодатель уже предоставил информацию о человеке в единой сети вакцинации ViVaT.

Жители могут удостовериться в своей принадлежности к приоритетной группе, открыв веб-сайт manavakcina.lv, на котором система собрала данные из базы данных Управления по делам гражданства и миграции, регистров болезней, списков компенсируемых лекарств, а также списков профессий, представленных отраслевыми министерствами.

Если приоритетная группа открыта, никаких дополнительных документов или справок не потребуется. Записаться на вакцинацию можно в удобном крупном центре вакцинации, который работает по выходным.

Где?

В предстоящие выходные вакцинация будет проходить в пяти городах Латвии. Ориентировочное доступное количество вакцины составляет 6500 доз.

Работать будут центры вакцинации в Даугавпилсском дворце культуры, который будет открыт в субботу, 24 апреля, с 12 до 20, а также два центра в Риге - центр Atta в пятницу и субботу с 9 до 17 и центр на Кипсале в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов.

Центры вакцинации будут работать и в других крупных городах, в том числе в Юрмале, где в пятницу и субботу центр вакцинации будет работать в Спортивной школе с 9 до 17 часов, в Вентспилсе - в спортивном холле Centrs в пятницу с 10 до 18, в Цесисе с пятницы по воскресенье с 9 до 17 часов.

Как?

Для того, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию в крупном центре, вам необходимо открыть сайт manavakcina.lv и заполнить заявку на вакцинацию, если она еще не заполнена. Если приоритетная группа жителя открыта, то вам нужно выбрать календарь тех крупных центров, которые будут открыты в эти выходные и указать предпочтительный временной интервал.

Затем нужно будет дождаться подтверждения в текстовом сообщении или по электронной почте и, наконец, прибыть для вакцинации в выбранное место и время.

Жителей приглашают приходить в крупные центры вакцинации только в том случае, если они получили подтверждение о вакцинации на manavakcina.lv, а также не ранее чем за 15 минут до утвержденного времени вакцинации.

Чтобы обеспечить успешный процесс вакцинации в течение следующей недели, жителей приглашают приходить только в том случае, если время вакцинации еще не запланировано в другом месте на следующей неделе.

В случае возникновения вопросов о работе центров жителям предлагается обращаться по бесплатному информационному телефону вакцинации 8989.

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