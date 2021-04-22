PTAC обнаружил четыре незаконно работающих магазина в торговых центрах

Она рассказала, что в течение соответствующего периода PTAC провел в общей сложности 111 мероприятий по проверке требований постановлений Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19 в различных точках продаж:

Это включало 25 обследований в торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров, а также 28 проверок в торговых центрах с общей торговой площадью менее 7000 квадратных метров, что позволяет работать всем магазинам на их территории.

В четырех торговых центрах общей площадью более 7000 квадратных метров было обнаружено одно несанкционированное место деятельности. По словам Гертмане, незаконно работал магазин Ksenukai в торговом центре Ozols, а также Būvniecības ABC в торговом центре Saga. Представитель PTAC утверждает, что в связи с этим Государственной полицией были приняты меры, а именно составлены акты о незаконной торговле.

"Если эти компании продолжат работать, полиция примет дальнейшие меры по ограничению их деятельности", - сказала Гертмане. 16

PTAC также пришел к выводу, что магазины Autoduāls и La Moda в рижских торговых центрах по адресу Виенибас гатве, 113 также работали незаконно. В настоящее время этот магазин закрыт.

Надзорные органы по защите прав потребителей также зафиксировали, что торговое здание Mēbeļu nams в Риге, где в общей сложности работают более 10 различных торговцев, а общая площадь составляет более 7000 квадратных метров, также работало. В настоящее время Mēbeļu nams работает только удаленно.

В четырех крупных торговых центрах, осмотренных PTAC, расчеты установленного максимального количества посетителей были неверными, а в одном не был представлен документ системы внутреннего контроля.