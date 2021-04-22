Стали известны самые серьезные превышения скорости в прошлом году

Следующее по величине нарушение скорости было обнаружено на Таллиннском шоссе, где марка Mercedes Benz S350 проехала со скоростью 217 километров в час. Затем следует Porsche Panamera со скоростью 193 км/ч по Вентспилсскому шоссе.

Замыкают список крупнейших нарушителей скорости Volkswagen Passat и Mercedes Benz ML 63 AMG с показателем 191 км/ч на Сигулдском шоссе и Таллиннском шоссе.

В населенных пунктах наибольшее нарушение скорости, зафиксированное стационарным фоторадаром, было зафиксировано на Таллиннском шоссе в районе Светциемса, по которому автомобиль BMW 518D проехал со скоростью 168 километров в час. Далее Mercedes Benz ML 400 CDI со скоростью 166 км/ч на Таллиннском шоссе у Балтэзерса, а также Toyota Aristo с 162 км в час в Лапмежциемсе.

Замыкают список Ford Galaxy, который проехал со скоростью 156 километров в час в волости Стренчи, и Mercedes Benz E270, который со скоростью 152 километра в час по улице Маскавас в Риге.

Уже сообщалось, что в 2020 году было принято 362 056 решений об административных правонарушениях за превышение скорости, выявленных с помощью как стационарных, так и мобильных радаров.