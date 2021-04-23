RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Что стоит за предотвращенной белорусскими силовиками попыткой государственного переворота? Что обсуждали в Москве президенты России и Беларуси? Куда катятся белорусско-американские отношения?

Неделя в Беларуси прошла в горячих обсуждениях неслыханного злодейства - подготовки вооруженного госпереворота, готовящегося покушения на Александра Григорьевича и намерений пленить его детей с последующим удержанием в подвале в Гомельской области, а также в ожидании "декрета президента" и результатов встречи с Владимиром Владимировичем.

Раскрытие заговора

Интригующая история о задержании трех фигурантов - председателя Партии БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, о которой мы сообщали на минувшей неделе, получила неожиданное продолжение, достойное лучших сюжетов Болливуда.

В минувшие выходные в Беларуси проходил республиканский субботник, в котором, традиционно, активно участвовал и глава страны: благоустраивал малую родину и сажал деревца. А заодно и провел неформальную пресс-конференцию под открытым небом. Пытливые журналисты поинтересовались подробностями задержания вышеупомянутых персон, а также спросили, а не причастны ли иностранные спецслужбы к событиям в Беларуси? И ответ не разочаровал.

А. Лукашенко заявил, что в Беларуси была предотвращена попытка организовать сначала мятеж, а после этого - "ползучий переворот" и задержана группа, планирующая покушение на него и его детей. 1

И связаны со всем этим спецслужбы США: поскольку все держится на Лукашенко, его и решили устранить физически, как ключевую фигуру. Президент упомянул, что были задержаны несколько групп, которые привезли оружие в Беларусь и спрятали в тайниках.

Более детально о готовящемся злодеянии рассказал председатель КГБ Иван Тертель. Как сообщает БЕЛТА, переворот был запланирован на июнь-июль этого года. В эфире белорусского ТВ были показаны встречи подозреваемых и как они обсуждали подробности готовящегося заговора: А. Лукашенко уготовили судьбу бывшего Президента Египта Анвара Садата.

Политолог Александр Федута, по версии КГБ, "разрабатывал силовой сценарий". Главным организатором путча назвали адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, за спиной которого маячила тень Госдепа. Среди участников тайной вечери был и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие лица.

Фигурантов финансировали из-за бугра – средства шли на подкуп людей: вербовку военнослужащих, готовых за деньги перевернуть все в стране с ног на голову. А передавались и хранились эти грязные доллары, как в лучших шпионских фильмах, в камерах хранения на вокзалах и даже на кладбищах.

В оперативной видеозаписи, которую продемонстрировали общественности, персонаж, похожий на Юрия Зенковича, сидя за столом со своими соратниками выражается четко и недвусмысленно: "Задача номер один у нас - устранить самого главного. Задача номер два - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска".

Группа тесно взаимодействовала с террористическими формированиями и были подготовлены несколько силовых сценариев захвата власти.

Оперативно-розыскные действия по разработке заговорщиков заняли более полугода. И когда белорусские чекисты, от своих коллег из России, получили информацию о том, что Юрий Зенкович прилетает в Москву для встречи с сообщниками, из числа оппозиционно настроенных белорусских армейских генералов, в Первопрестольную прибыла группа захвата, которая и провела грамотную спецоперацию по задержанию.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, четырем задержанным лицам (имя четвертого пока неизвестно), предъявлены обвинения по тяжелой статье: "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем". Задержанные дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, - заявляет К. Бычек.

Классическая подстава?

Реакция на эти сногсшибательные события достаточно любопытная.

Аналитики, опрошенные Deutsche Welle, считают, что спецслужбы для того, чтобы подставить оппозиционеров, использовали одну из классически схем с фиктивным заговором. Их убедили в том, что во властных структурах имеется группа высокопоставленных людей, готовых смести существующий строй радикальным способом. Невинные агнцы стали с ними дружить, дабы морально поддержать святое дело. А в итоге оказалось, что все заговорщики из верхов - фальшивые, а уголовные дела, возбужденные против тех, кто жаждет вооруженной смены власти – очень даже реальные.

Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец, заявил немецкой волне, что "людей сознательно ввели в эту игру, и из-за своей некомпетентности они всему поверили. В авторитарных странах власть никогда не меняется через выборы - всегда либо революция, либо военные перевороты, и Лукашенко это прекрасно знает. Видимо, пользуясь этой ситуацией, КГБ Беларуси решил вовлечь оппозицию в эти действия и показать, что она готовила мятеж. При этом оппозиция не имеет никаких ресурсов для подобных действий". И добавил, что спецслужбы наверняка планировали задержать гораздо больше людей, но остальные просто оказались умнее и не поверили в грядущую революцию.

Белый дом, в лице легендарного пресс-секретаря Джен Псаки свою причастность к попытке госпереворота отверг напрочь. А лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что все это попахивает провокацией двух спецслужб.

Зато президент России В. В. Путин, во время своего послания Федеральному собранию, высказался по этому поводу достаточно жестко. "В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны", - цитирует главу страны РИА Новости, - "Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже". И добавил, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада: "Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит".

Вишенкой на торте стали заявления Лукашенко о том, что в ближайшее время он намерен озвучить некий эпохальный декрет Президента, цель которого не допустить разрушение страны, даже в том случае, если самого его "снесут". А всех врагов государства "мы будем мочить так, что им мало не покажется".

Диалог продолжается

А вчера, под фанфары таких примечательных событий, А. Г. Лукашенко отбыл в Москву на встречу с В. В. Путиным, дабы "обсудить актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров".

Аналитики Naviny.by, в преддверии встречи, заявили, что раскрытый заговор – просто роскошный подарок к этому рандеву: Кремль начнет дожимать белорусского партнера по вопросам подписания дорожных карт интеграции и другим вопросам, решение которых призвано укрепить российское влияние на Беларусь, убеждая, что надо дружить более тесно. Кроме того, речь может идти об усилении военного партнерства. Также, отмечают эксперты, Путин намерен продвигать и вопросы конституционной реформы, транзита власти, поскольку "Москва по-прежнему заинтересована отправить Лукашенко на пенсию".

"Белорусское руководство, войдя в раж с разоблачением "заговора пикейных жилетов", только осложняет отношения с Западом, и особенно Вашингтоном. Оно продолжает в упоении сжигать мосты. Но такая линия поведения оборачивается еще более сильной привязкой к Москве.

Российскому режиму чрезвычайно выгодно то, что белорусские власти своими руками обрубают многовекторность внешней политики, уничтожают мыслящее в духе независимости и демократических ценностей гражданское общество. 1

То есть делают все, чтобы Кремлю было сподручнее продвигать здесь свои великодержавные интересы", - пишет Naviny.by.

Вчера вечером стала появляться первая информация о ходе переговоров, которые продолжались 3 часа 55 минут. Как сообщает ТАСС, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции, осталось еще две-три серьезные программы, в том числе по налогообложению. Также он добавил, что Минску и Москве необходимо усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. А по словам Владимира Путина, Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова".

Летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область. Затем стороны определят, когда именно осенью организовать заседание Высшего государственного совета Союзного государства, чтобы формализовать все договоренности, - сообщает БЕЛТА.

Дипломатические войны

Тем временем отношения Беларуси с США еще более обострились. Как и следовало ожидать, Минфин США, при поддержке Госдепа, принял решение о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что в 2015 году США временно приостановили действие санкций и до 2020 года регулярно продлевал это решение, ибо белорусские власти достигли заметного прогресса в области прав человека, - цитирует его Naviny.by. Однако в результате сфальсифицированных выборов и последующих репрессии, в белорусских застенках томится более 340 политических заключенных. Что несовместимо с американскими ценностями и Актом о демократии в Беларуси.

МИД Беларуси отреагировав жесткой риторикой, заявив, что санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав предприятий фактически направлены на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала страны - одного из столпов белорусской независимости. И такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" ратует американская администрация", - сообщает БЕЛТА. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что предпримет все усилия, чтобы защитить от деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий. И пообещало подготовить ассиметричный ответ.

Одним из шагов стал отказ в белорусской визе вновь назначенному послу США в Беларуси Джули Фишер и некоторым другим сотрудникам посольства. Она была утверждена на эту должность в конце 2020 года: до этого же, более 10 лет, американо-белорусские дипломатические отношения фактически были заморожены - посольство США в Беларуси с 2008 года работает в усечённом формате, без посла.

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что официальный Минск хочет "иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси. Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл в этом?", - пишет TUT.BY.

Пока госпожа посол окопалась в Литве, а власти соседней страны заявили, что готовы аккредитовать Джули Фишер у себя.