Пт, 23.04.2021
Надо радоваться тому, какой поганый контент есть в TikTok, потому что именно это и является той почвой и кровью, которая течет в жилах этой платформы. Как только оттуда уйдет вся кринжатина, плохость и любительский контент - площадка начнет стагнировать понемножечку. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

В начале года от электротравм умерли двое взрослых. Каких, казалось бы, простых действий лучше избегать?

ФОТО: Пресс-фото

Без электричества повседневную жизнь нельзя представить - это наш союзник как в работе и в учебе, так и в моменты отдыха. Возможно, потому, что этот элемент так привычен, мы в повседневности бываем безрассудны и неосторожны вблизи электроустановок, что может закончиться электротравмами. В первые три месяца этого года жители в частной собственности в целом получили восемь электротравм, в том числе в двух случаях пострадали дети. Двух взрослых полученные травмы, к сожалению, лишили и жизни. 

То, что именно неосторожность, а иногда и безрассудство, являются самыми частыми причинами электротравм, демонстрирует и Индекс электробезопасности АО Sadales tīkls, и обобщенные предприятием случаи травм. Какими действиями мы чаще всего грешим?

#1 Собственноручный ремонт электрооборудования без отключения подачи напряжения

Звучит по-дурацки, не правда ли? Но это не шутка, такие ситуации в повседневной жизни действительно происходят, причем чаще всего так поступают мужчины.

В прошлом году в Латвии один 54-летний мужчина получил смертельную электротравму, выполняя при неотключенном напряжении ремонт поврежденного провода водяного насоса, еще один 34-летний мужчина умер от электротравмы, полученной при выполнении при неотключенной подаче электричества ремонтных работ в помещениях дома.

Индекс электробезопасности также показывает, что среди мужчин, которые за последний год собственноручно ремонтировали электрооборудование, 14% делали это, не отключив его от электросети, или при неотключенном напряжении. Помни - ремонт поврежденного электрооборудования лучше всего доверить сертифицированному электроспециалисту, а не выполнять самому! В свою очередь, о его ремонте при неотключенной подаче напряжения не может быть и речи - это прямое подвергание себя и домашних риску тяжелой электротравмы! Никогда не поступай так сам и не допускай, чтобы это делали другие члены семьи!

#2 Использование поврежденного электрооборудования

Решение попридержать и использовать поврежденное электрооборудование не стоит экономии - здоровье и жизнь дороже!

Помни: электрооборудование, которое немного "бьет по пальцам" или имеет очевидные дефекты - например, поврежденную изоляцию провода или другие детали, - свой срок отслужило, и дома ему не место!

Не забывай, что до такого поврежденного оборудования может добраться и получить травму ребенок. Как показывает Индекс электробезопасности Sadales tīkls, чаще всего использованием поврежденного электрооборудования грешат женщины. Это видно и по статистике электротравм - в прошлому году 30-летняя женщина получила электротравму в ванной, дотронувшись до поврежденного полотенцесушителя, а одна дама 40 лет получила травму, дотронувшись до поврежденных проводов электрического обогревателя. Согласно данным Индекса электробезопасности в целом 6% опрошенных, или примерно каждый 17-й житель Латвии признал, что у него дома хранится поврежденное электрооборудование. Если ты в их числе, лучше прямо сегодня избавься от этого электрооборудования!

#3 Неосторожность вблизи электрооборудования или электрической инфраструктуры

Мы так тесно уживаемся в повседневной жизни с электричеством, что нередко забываем, что оно не только мощное, но и опасное. Это приводит к электроопасным ситуациям: время от времени мы отключаем электрооборудование от электричества, потянув за провод, подключенное к электросети оборудование оставляем вблизи жидкости - чаще всего в ванной или на кухне. Продумай расположение электрооборудования - так, чтобы оно было достаточно далеко от жидкостей и источников тепла, не вырывай оборудование из розетки за провод, не перегружай электросеть, подключая слишком много мощного оборудования в один блок удлинителя. Опасно и на длительное время оставлять подключенные к электросети зарядные устройства для различных приборов!

Подумай, не узнаешь ли в этих ситуациях себя!

#4 Электрически небезопасная среда для детей

Индекс электробезопасности показывает: треть (32%) родителей признали, что дома не позаботились об электробезопасной для ребенка среде, то есть, не уверены, что дома недоступны неизолированные провода, не устроили безопасные для ребенка розетки или не всегда подумали, чтобы отпрыску самовольно не были доступны электроприборы. Важно помнить: дети, особенно в возрасте до пяти лет, не могут сами предохранить себя от электротравм, поэтому очень важно, чтобы родители заботились об электробезопасности дома.

Именно действия с розетками являются самой частой причиной электротравм у детей в возрасте до пяти лет.

В свою очередь, с детьми школьного возраста родителям важно регулярно обсуждать принципы электробезопасности - хорошим помощником в этом будет подготовленный Sadales tīkls обучающий фильм. К сожалению, молодые люди бывают безрассудными: в прошлом году один подросток трагически погиб, пытаясь добраться до электроинфраструктуры в чужой собственности - скорее всего, его целью было сделать фото на опасной территории.

#5 Оставленная без внимания внутренняя электросеть собственности

Когда ты последний раз проверял внутреннюю электросеть, или электропроводку, в своей собственности? Знаешь ли ты, что в соответствии с Правилами пожарной безопасности каждый обязан с привлечением сертифицированного электроспециалиста проверять ее по крайней мере раз в 10 лет? Индекс электробезопасности Sadales tīkls показывает, что большинство жителей о таком требовании не проинформированы. Но поврежденная электропроводка является частой причиной коротких замыканий и пожаров, она также представляет риск травм. О поврежденной электропроводке может свидетельствовать внезапный необъяснимый рост расхода электричества (утечка тока), а также частое отключение выключателей электричества ("пробок"). Обрати внимание и на розетки - надежно ли они держатся в стене. А если не помнишь, когда в последний раз на помощь вызывался сертифицированный электрик, чтобы проверить в жилище электропроводку, - самое время действовать!

НАВЕРХ
Back