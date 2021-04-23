В начале года от электротравм умерли двое взрослых. Каких, казалось бы, простых действий лучше избегать?

То, что именно неосторожность, а иногда и безрассудство, являются самыми частыми причинами электротравм, демонстрирует и Индекс электробезопасности АО Sadales tīkls, и обобщенные предприятием случаи травм. Какими действиями мы чаще всего грешим?

#1 Собственноручный ремонт электрооборудования без отключения подачи напряжения

Звучит по-дурацки, не правда ли? Но это не шутка, такие ситуации в повседневной жизни действительно происходят, причем чаще всего так поступают мужчины.

В прошлом году в Латвии один 54-летний мужчина получил смертельную электротравму, выполняя при неотключенном напряжении ремонт поврежденного провода водяного насоса, еще один 34-летний мужчина умер от электротравмы, полученной при выполнении при неотключенной подаче электричества ремонтных работ в помещениях дома.

Индекс электробезопасности также показывает, что среди мужчин, которые за последний год собственноручно ремонтировали электрооборудование, 14% делали это, не отключив его от электросети, или при неотключенном напряжении. Помни - ремонт поврежденного электрооборудования лучше всего доверить сертифицированному электроспециалисту, а не выполнять самому! В свою очередь, о его ремонте при неотключенной подаче напряжения не может быть и речи - это прямое подвергание себя и домашних риску тяжелой электротравмы! Никогда не поступай так сам и не допускай, чтобы это делали другие члены семьи!

#2 Использование поврежденного электрооборудования

Решение попридержать и использовать поврежденное электрооборудование не стоит экономии - здоровье и жизнь дороже!

Помни: электрооборудование, которое немного "бьет по пальцам" или имеет очевидные дефекты - например, поврежденную изоляцию провода или другие детали, - свой срок отслужило, и дома ему не место!

Не забывай, что до такого поврежденного оборудования может добраться и получить травму ребенок. Как показывает Индекс электробезопасности Sadales tīkls, чаще всего использованием поврежденного электрооборудования грешат женщины. Это видно и по статистике электротравм - в прошлому году 30-летняя женщина получила электротравму в ванной, дотронувшись до поврежденного полотенцесушителя, а одна дама 40 лет получила травму, дотронувшись до поврежденных проводов электрического обогревателя. Согласно данным Индекса электробезопасности в целом 6% опрошенных, или примерно каждый 17-й житель Латвии признал, что у него дома хранится поврежденное электрооборудование. Если ты в их числе, лучше прямо сегодня избавься от этого электрооборудования!

#3 Неосторожность вблизи электрооборудования или электрической инфраструктуры