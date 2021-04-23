5 интерактивных приложений, которые помогут в процессе дистанционного обучения

Согласно данным опроса, проведенного Samsung Electronics Baltics*, к удаленному обучению привыкли только 18% школьников, студентов и преподавателей. Между тем более трети (36%) опрошенных предпочли бы в будущем как дистанционное, так и очное обучение. Возможно, занятия онлайн станут со временем лишь частью учебного процесса, но в настоящее время необходимо создать все условия для продуктивного удаленного обучения. Эдгарс Берзиньш, учитель истории Международной средней школе Exupery, рассказывает о том, как улучшить учебный процесс в настоящий момент, и рекомендует пять приложений, которые с сделают обучение более интерактивным.

Для ежедневных примечаний к занятиям

Для записи, общения и примечаний во время занятий можно использовать приложение Padlet www.padlet.com или аналогичное - Trello www.trello.com. "Я использую эти приложения при работе как с детьми, так и взрослыми, - для заметок по проектам и ежедневным занятиям, а также в качестве веб-сайта, на которой можно загружать ранее созданные файлы, - поясняет Эдгарс Берзиньш. - Для повседневного обучения разумно и удобно использовать планшет, такой как Samsung Galaxy Tab S7+, обладающий полным набором функций. Причем сенсорный экран и интеллектуальное перо S Pen облегчают навигацию и переход от одного документа к другому".

Для интерактивного занятия

Преподаватель рекомендует также работать с документами для совместного использования Google Word или Power Point на платформе MS Teams или Zoom. С такими документами могут одновременно работать несколько учащихся. "Каждому ученику или группе учеников назначается свой цвет для внесения заметок, чтобы я, как руководитель занятия, мог легко следить за результатами в пределах группы", - рассказывает преподаватель.

Для создания презентаций

В приложениях Genially www.genially.com и Infogr.am www.infogr.am имеются превосходные инструменты для создания различных презентаций и инфографики. Приложения не только очень удобны в использовании, но и предлагают широкий выбор шаблонов для презентаций. Приложение особенно эффективно для работы с данными - при освоении социальных знаний и получении международного образования. Подключив планшет к телевизору или другому устройству, можно показать документ аудитории на большом экране, а также использовать планшет для редактирования документа или переключения слайдов.

Для создания визуально привлекательного контента

Помощник учителя - приложение Miro www.miro.com. Это онлайн-доска, которая может отображать практически все необходимое для проведения занятия. Причем в приложении могут одновременно работать и учитель, и ученики. Приложение позволяет сделать дистанционное обучение на какой-либо из платформ для конференц-связи более творческим и визуально привлекательным. Кроме того, планшет с пером S Pen позволяет использовать функцию Pen to text для автоматического преобразования рукописных записей в печатный текст.

Для обратной связи и оценки результатов

EdPuzzle www.edpuzzle.com - приложение, с помощью которого для любого видеоматериала можно создавать закрытые и открытые вопросы. "В настоящее время я очень часто использую это приложение, так как оно позволяет учащимся смотреть видео и отвечать на вопросы, давая несколько вариантов ответов, а также создавать открытые вопросы, которые можно проверять вручную", - заключает свой рассказ Эдгарс Берзиньш.