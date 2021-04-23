В России все дни с 1 по 10 мая объявлены выходными
Президент России Владимир Путин объявил в стране все дни с 1 по 10 мая выходными.
Президент России Владимир Путин объявил в стране все дни с 1 по 10 мая выходными.
Как отмечает Русская служба BBC, до этого планировалось работать с 4 по 7 мая, однако президент РФ Владимир Путин согласился с просьбой Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в дни между майскими праздниками россияне ездят на дачу и обратно. "И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации - мы видим определенные риски", - цитирует Попову "Медуза". По ее словам, "ученые и врачи-эпидемиологи считают, что дни отдыха нужно сделать непрерывными".
"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем", - ответил Путин на предложение ведомства. По словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь о новом локдауне на майские праздники не идет.
Первым рабочим днем после длинных майских праздников станет вторник 11 мая, уточнили в Кремле.