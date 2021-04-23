Латвия высылает российского дипломата. Литва и Эстония поступают так же

"Сегодня, 23 апреля, в МИД Литвы вызван представитель Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота, объявляющая двух работников РФ за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, нежелательными лицами в Литве, им предписано покинуть Литву в течение семи дней", - сообщил министр.
По его словам, так выражается полная поддержка Чехии. Посольство Литвы в Москве пообещало помощь чехам, так как там осталось мало работников.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами.
"Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием", - сказал он.
Министр сказал, что говорил о высылке российских дипломатов и с министрами других стран Евросоюза (ЕС) и НАТО. "В других государствах начинаются дискуссии об этом, они надеются, что смогут присоединиться к странам Балтии", - сказал Г. Ландсбергис.
Он не исключил, что Россия в ответ на действия Литвы вышлет из Москвы несколько сотрудников литовского посольства.
"Вероятно, что может быть ответ России. (...) Если Россия предпримет более жесткий ответ, который она привыкла давать, иными словами, решит выслать непропорционально больше сотрудников, Литва оставляет за собой право заявить еще один протест", - сказал глава МИД.
Чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб.
По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.
Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.
Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.