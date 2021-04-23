Латвия высылает российского дипломата. Литва и Эстония поступают так же

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

🇱🇻 🤝 🇨🇿 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушений Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей земле, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал Ринкевич в микроблоге Twitter.

В МИД пояснили, что решение министра было принято в знак солидарности с правительством в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства России и его нарушений в Латвии. Решение также основано на взаимных консультациях с Европейским cоюзом (ЕС) и союзниками по НАТО, а также на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LETA, высланным российским дипломатом является военный атташе России в Латвии Руслан Ушаков.

В МИД подчеркнули, что Латвия заинтересована в развитии отношений с Россией на основе взаимного уважения, международного права и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Действия России уже давно свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью, добавили в ведомстве.

Решение в пятницу передано полномочному представителю посольства России в Латвии Вадиму Васильеву.

Чехия в субботу выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской спецслужбы, были секретными агентами российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Прага объявила, что решение о высылке было принято чешскими властями после выводов о том, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Из солидарности с Чехией Эстония также вышлет российского дипломата

Эстония осуждает нарушение суверенитета Чехии и сообщает послу России о высылке российского дипломата. Министерство иностранных дел в пятницу вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить решительный протест в связи с полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка организовала взрыв на складе в Врбетицах в 2014 году, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"Россия грубо нарушила международное право на территории Европейского cоюза и страны-члена НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - заявило министерство.

В знак солидарности Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не отвечает дипломатической деятельности, согласованной Венской конвенцией.

В знак солидарности с чехами Литва также высылает двух российских дипломатов