Пт, 23.04.2021
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Стас Давыдов, видеоблогер
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Латвия высылает российского дипломата. Литва и Эстония поступают так же

Эдгар Ринкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (JV) принял решение объявить одного дипломата посольства России нежелательным лицом в Латвийской республике (персоной нон грата), сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушений Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей земле, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал Ринкевич в микроблоге Twitter.

В МИД пояснили, что решение министра было принято в знак солидарности с правительством в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства России и его нарушений в Латвии. Решение также основано на взаимных консультациях с Европейским cоюзом (ЕС) и союзниками по НАТО, а также на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LETA, высланным российским дипломатом является военный атташе России в Латвии Руслан Ушаков.

В МИД подчеркнули, что Латвия заинтересована в развитии отношений с Россией на основе взаимного уважения, международного права и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Действия России уже давно свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью, добавили в ведомстве.

Решение в пятницу передано полномочному представителю посольства России в Латвии Вадиму Васильеву.

Чехия в субботу выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской спецслужбы, были секретными агентами российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Прага объявила, что решение о высылке было принято чешскими властями после выводов о том, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Из солидарности с Чехией Эстония также вышлет российского дипломата

Эстония осуждает нарушение суверенитета Чехии и сообщает послу России о высылке российского дипломата. Министерство иностранных дел в пятницу вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить решительный протест в связи с полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка организовала взрыв на складе в Врбетицах в 2014 году, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"Россия грубо нарушила международное право на территории Европейского cоюза и страны-члена НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - заявило министерство.

В знак солидарности Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не отвечает дипломатической деятельности, согласованной Венской конвенцией.

В знак солидарности с чехами Литва также высылает двух российских дипломатов 

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. 

"Сегодня, 23 апреля, в МИД Литвы вызван представитель Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота, объявляющая двух работников РФ за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, нежелательными лицами в Литве, им предписано покинуть Литву в течение семи дней", - сообщил министр. 

По его словам, так выражается полная поддержка Чехии. Посольство Литвы в Москве пообещало помощь чехам, так как там осталось мало работников. 

Г. Ландсбергис подчеркнул, что решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами. 

"Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием", - сказал он. 

Министр сказал, что говорил о высылке российских дипломатов и с министрами других стран Евросоюза (ЕС) и НАТО. "В других государствах начинаются дискуссии об этом, они надеются, что смогут присоединиться к странам Балтии", - сказал Г. Ландсбергис. 

Он не исключил, что Россия в ответ на действия Литвы вышлет из Москвы несколько сотрудников литовского посольства. 

"Вероятно, что может быть ответ России. (...) Если Россия предпримет более жесткий ответ, который она привыкла давать, иными словами, решит выслать непропорционально больше сотрудников, Литва оставляет за собой право заявить еще один протест", - сказал глава МИД. 

Контекст

Чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб. 

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве. 

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.  

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов. 

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