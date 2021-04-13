Вечеринка российского дипломата в Кенгарагсе: МИД Латвии выразил протест посольству

В министерстве отреагировали на публично прозвучавшую информацию о том, что 27 марта в частном доме в Кенгарагсе, несмотря на меры безопасности, введенные для сдерживания Covid-19, прошла вечеринка, которую устроил российский военный атташе Руслан Ушаков.

МИД заявил, что очень серьезно относится к случившемуся и считает такие действия неприемлемыми. 6

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Венская конвенция предоставляет дипломатам определенные привилегии, но каждый сотрудник дипломатической службы должен относиться к законам страны пребывания с достоинством и уважением, а также относиться к сотрудникам правоохранительных органов, выполняющим профессиональные обязанности, соответственно.

Протест высказан временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства.

Он выразил понимание позиции МИДа и указал, что этот случай не останется незамеченным. 6

Это не первый раз, когда полковник Ушаков обратил на себя внимание возможным несоблюдением мер безопасности в связи с Covid-19. В сентябре прошлого года программа LTV Panorāma сообщила, что человек, похожий на полковника Ушакова, свободно посещает общественные места без маски, хотя несколько дней назад он вернулся из России.