Вечеринка российского дипломата в Кенгарагсе: МИД Латвии выразил протест посольству

В министерстве отреагировали на публично прозвучавшую информацию о том, что 27 марта в частном доме в Кенгарагсе, несмотря на меры безопасности, введенные для сдерживания Covid-19, прошла вечеринка, которую устроил российский военный атташе Руслан Ушаков.
МИД заявил, что очень серьезно относится к случившемуся и считает такие действия неприемлемыми.
Министерство иностранных дел подчеркивает, что Венская конвенция предоставляет дипломатам определенные привилегии, но каждый сотрудник дипломатической службы должен относиться к законам страны пребывания с достоинством и уважением, а также относиться к сотрудникам правоохранительных органов, выполняющим профессиональные обязанности, соответственно.
Протест высказан временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства.
Он выразил понимание позиции МИДа и указал, что этот случай не останется незамеченным.
Это не первый раз, когда полковник Ушаков обратил на себя внимание возможным несоблюдением мер безопасности в связи с Covid-19. В сентябре прошлого года программа LTV Panorāma сообщила, что человек, похожий на полковника Ушакова, свободно посещает общественные места без маски, хотя несколько дней назад он вернулся из России.
По неофициальной информации, которой располагает Panorāma, на тот момент Covid-19 заболели два сотрудника российского посольства.