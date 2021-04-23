У латвийцев выманивают деньги, используя логотипы Omniva и DPD

Анонимно опрашивая жителей Курземе, приходится сделать вывод, что почти каждый получил странный телефонный звонок.

Люди имеют разный опыт и не всегда могут защитить себя. Например, во время праздников жительница Вентспилса разместила на портале ss.com объявление о продаже и получила сообщение через WhatsApp от человека, заявившего, что хочет купить товар - сапоги.

Человек отправил поддельную ссылку на сайт, имитирующую сайт Omniva, с просьбой ввести данные банковской платежной карты. Таким образом с банковского счета было списано почти 800 евро, сообщает полиция.

У другой женщины подобным образом были украдены 500 евро. Несмотря на то, что полиция постоянно информирует о подобных случаях, мошенникам удается осуществлять незаконную деятельность не только в Курземе, но и в других местах.

"В период с 1 января по 11 апреля в Рижском региональном управлении Государственной полиции зарегистрировано 279 случаев использования мошенниками логотипов логистических компаний DPD и Omniva. В целом сумма убытков превышает 23 800 евро", - сообщила представитель Госполиции.

11 апреля в Рижское региональное отделение полиции обратился житель Рижского региона, к которому обратился мошенник, назвавшийся сотрудником Omniva Latvija. С банковского счета пострадавшего было списано 3000 евро.

Мошенническая схема для полиции понятна, поэтому стражи порядка снова призывают жителей быть бдительными.

Представитель Госполиции Криста Андерсонсе описала схему мошенничества: "Сначала мошенники обращаются к людям, разместившим свои товары на различных торговых площадках для продажи в Интернете, затем связываются с продавцом, чтобы купить товар и предложить курьерские услуги. Во время переписки людям отправляется поддельная гиперссылка, которая визуально напоминает веб-сайт DPD или Omniva. Там у граждан просят ввести данные платежной карты, чтобы якобы получить оплату дистанционно, но на самом деле они пытаются получить личные платежные реквизиты и средства".

"Не раскрывайте реквизиты доступа к банковскому счету по телефону или в письменной форме и не открывайте подозрительные электронные письма с подозрительными гиперссылками. К гражданам иногда обращаются по латвийскому номеру, но это не означает, что мошенники из Латвии. Большинство мошенников не говорят на госязыке", - пояснила представитель полиции.

Все эпизоды в отделе киберпреступности полиции объединены в одно расследование. Сотрудникам полиции удалось идентифицировать две восточноевропейские страны, в которых действуют преступники, поэтому расследование проводится в международном сотрудничестве.