Прокуратура закрыла дело KNAB против бывшего мэра Риги

KNAB по делу о подделке документов выдвигало обвинения против Бурова, членов правления уже не существующего RTAB Иевы Ласмане и Яниса Ензиса, а также тогдашнего президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Яниса Пинниса.

В KNAB агентству LЕТА сообщили, что у бюро нет информации об аргументах прокуратуры в пользу прекращения уголовного дела. До ознакомления с решением прокуратуры KNAB от комментариев отказалось.

Ранее бюро направило материалы этого уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования одного должностного лица Рижского самоуправления, двух членов правления RTAB и одного представителя организации за возможный служебный подлог в корыстных целях.

В ходе досудебного расследования KNAB получило информацию, свидетельствующую о том, что член правления одного из учреждений Рижской думы, возможно, из корыстных побуждений организовал подделку протокола, чтобы добиться назначения на более высокооплачиваемую должность. Документ, возможно, содержащий заведомо ложную информацию, подписали представители учредителей соответствующей организации, они же заверили правильность документа.

В январе прокуратура Рижского судебного округа приняла решение привлечь к ответственности одно должностное лицо за подделку документа (служебный подлог) в корыстных целях, двух лиц - за поддержку подделки документа государственным должностным лицом в корыстных целях и одного человека - за организацию подделки документа государственным должностным лицом.

После возбуждения уголовного дела были проведены дополнительные следственные действия и получены доказательства того, что на собрании учредителей организации при рассмотрении вопроса об утверждении штатного списка было принято решение о назначении вышеупомянутого лица на должность директора. Таким образом, установлено, что протокол собрания учредителей организации не содержит фактов или событий, не соответствующих действительности, отметила прокуратура.

Принимая во внимание вышеизложенное, 22 апреля прокуратура приняла решение о прекращении конкретного уголовного дела, так как в деятельности проходящих по нему лиц нет признаков состава инкриминуемых им уголовных правонарушений.

Как сообщалось,

в начале 2020 года бывший председатель правления RTAB Гунтар Гринвалдс обратился в KNAB по поводу возможной подделки документов в бюро.

Гринвалдс публично заявил, что документы были сфальсифицированы, чтобы назначить Ензиса директором по стратегическому развитию RTAB, за что ему выплачивали зарплату, хотя на самом деле договор не был заключен.

Весной 2019 года RTAB было замешано в коррупционном скандале. Тогда KNAB возбудило уголовное дело против должностных лиц RTAB за растрату бюджетных средств, фальсификацию документов и использование поддельных документов. Были подозрения, что деньги RTAB могли быть использованы для предвыборной кампании "Согласия".

Были задержаны тогдашняя член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите, подозреваемым был признан член правления RTAB Максим Толстой.

Позже стало известно, что Ермоловича и Толстой подали заявления об уходе.

Сегодня KNAB сообщило агентству LЕТА, что по этому делу продолжается досудебное расследование.