"Голливудское ограбление": выходцев из СССР обвиняют в кражах из банков на $30 млн

Бруклинская федеральная прокуратура привлекла трех уроженцев бывшего Советского Союза по обвинению в сговоре с целью отмывания доходов от хищения из иностранных банков денег и ценностей на общую сумму, превышающую 30 млн долларов.

56-летнему Вэлу Куперу (он же Вэл Конон и Валерий Кононенко), проживающему на зажиточном Статен-Айленде, и бруклинцам 52-летнему Алексу Левину и 49-летнему Гарри Смиту (он же Игорь Берк и Игорь Беркович) в случае осуждения грозит до 20 лет лишения свободы и конфискация имущества, приобретенного на доходы от преступной деятельности.

Эта деятельность была настолько своеобразна, что, по словам одного американского издания, она так и просится в голливудский сценарий. Другое пишет о "безумной механике преступлений", которые вменяются троице эмигрантов.

Копии ключей ФОТО: US Atty's Office EDNY

Как говорится в девятистраничном обвинительном заключении, с марта 2015-го по октябрь 2019 года трое обвиняемых и их непоименованные сообщники похищали наличность, слитки золота, драгоценности и иное имущество из сдающихся напрокат индивидуальных банковских ячеек.

Медвежатники наших дней не взламывали их, а открывали копиями ключей, которые были изготовлены их сообщниками.

Они арендовали ячейки в небольших отделениях иностранных банков, где видеокамеры наблюдения не видели какие-то участки внутренних помещений.

Преступники фотографировали замки чужих сейфов с помощью ультрасовременной аппаратуры, в частности, бороскопов - то есть приборов для исследования закрытых полостей, и передавали снимки своему сообщнику, который изготавливал по ним копии ключей.

Обвиняемые и их сообщники орудовали в банках таких стран, как Россия, Украина, Северная Македония, Молдова, Латвия, Узбекистан и Азербайджан. В одном судебном документе упоминается также Франция.

Гарри Смит выходит из иностранного банка ФОТО: US Atty's Office EDNY

Бруклинская прокуратура и другие правоохранительные органы США благодарят в пресс-релизе за содействие коллег из указанных стран и из Европола.

Обвиняемые попали в после зрения правоохранителей уже давно.

Купер-Кононенко, как пишет сайт Daily Beast, был осужден в бывшем Советском Союзе в 1986 году за кражу и упоминался в в России в 2001 году в связи с другими уголовным преступлением, но привлечен по нему не был.

Левин в 1999 году проходил по крупному делу о махинациях с ценными бумагами, по которому проходили советские эмигранты и члены итальянской мафии. Он признал вину и был приговорен к двум годам лишения свободы.

В числе его защитников был известный в советской эмиграции уроженец Черновиц Сэмуэл Рейсер, в прошлом работавший в адвокатской команде Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, а еще раньше защищавший Вениамина Найфельда - одного из соратников Евсея Агрона, который вошел в историю как первый глава "русской мафии" в США.

Прокуратура называет Купера главой преступной организации и утверждает, что он принимал украденное добро и отмывал через свои банковские счета доходы от его сбыта.

Левин, по словам прокуроров, закупал фотоаппаратуру для съемки механизма замков и отмывал барыши.

Смит якобы сам обокрал ряд банковских ячеек и летал для этого из США за границу, в частности, в Ригу.