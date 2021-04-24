"Каждый по отдельности, но все вместе": по всей Латвии проходит Большой субботник

Утром на набережной 11 ноября напротив Рижского замка Большой субботник открыл его патрон - президент Латвии Эгил Левитс.

Андра Левите и Эгилс Левитс на открытии Большого субботника ФОТО: Zane Bitere/LETA

На сайте talkas.lv размещена карта загрязненных мест, где будут проводиться субботники. С учетом требований эпидемиологической безопасности и дистанцирования организаторы Большого субботника призывают участников заниматься уборкой территорий в индивидуальном порядке. На сайте также размещена специальная карта, где место сбора мусора могут отметить все, кто будет заниматься этим в одиночку.

В этом году Большой субботник проводится под девизом "За зеленую Латвию - каждый по отдельности, но все вместе".

Мешки с собранным мусором можно сдать в конкретных местах на территории соответствующих самоуправлений. Для этого нужно обратиться к координатору субботника в самоуправлении или найти ближайшее место приема мусора на сайте Большого субботника.