"Каждый по отдельности, но все вместе": по всей Латвии проходит Большой субботник

В субботу, 24 апреля, по всей Латвии в 14-й раз проходит Большой субботник, участники которого планируют очистить от мусора более 1200 мест, сообщила руководитель Большого субботника Вита Яунземе.
Утром на набережной 11 ноября напротив Рижского замка Большой субботник открыл его патрон - президент Латвии Эгил Левитс.
На сайте talkas.lv размещена карта загрязненных мест, где будут проводиться субботники. С учетом требований эпидемиологической безопасности и дистанцирования организаторы Большого субботника призывают участников заниматься уборкой территорий в индивидуальном порядке. На сайте также размещена специальная карта, где место сбора мусора могут отметить все, кто будет заниматься этим в одиночку.
В этом году Большой субботник проводится под девизом "За зеленую Латвию - каждый по отдельности, но все вместе".
Мешки с собранным мусором можно сдать в конкретных местах на территории соответствующих самоуправлений. Для этого нужно обратиться к координатору субботника в самоуправлении или найти ближайшее место приема мусора на сайте Большого субботника.
Большой субботник - негосударственное движение в Латвии, которое с 2008 года ежегодно проводит субботники по всей стране, а также реализует различные просветительские проекты по вопросам охраны окружающей среды.