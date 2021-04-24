Обнаружены молитвенные коврики: пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

Среди обнаруженных предметов - детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа. Ранее специалисты заявили, что кислорода на борту подлодки хватит только до утра субботы.

На борту субмарины KRI Nanggala 402 были 53 члена экипажа. Она пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром, 21 апреля.

"Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - слова начальника штаба ВМС Индонезии, адмирала Юдо Маргоно цитирует AP.