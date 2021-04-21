У берегов Индонезии пропала подводная лодка. На ее борту 53 человека

В армии Индонезии подтвердили, что подлодка KRI Nanggala 402 пропала, и указали, что морские силы занимаются ее розыском.

Контакт с подводной лодкой пропал в 3 часа по местному времени.

Армия Индонезии попросила о помощи в поисках подлодки Сингапур и Австралию.

Новостной портал Kompas.com сообщает, что подлодка пропала примерно в 95 километрах на север от Бали. Глубина в месте пропажи подводного аппарата составляет примерно 700 метров.

По информации портала, контакт с подлодкой пропал сразу же после того, как было дано разрешение на погружение.