Ср, 21.04.2021
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У берегов Индонезии пропала подводная лодка. На ее борту 53 человека

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду недалеко от Бали во время военных учений пропала индонезийская подводная лодка с 53 людьми на борту, пишет dpa.

В армии Индонезии подтвердили, что подлодка KRI Nanggala 402 пропала, и указали, что морские силы занимаются ее розыском.

Контакт с подводной лодкой пропал в 3 часа по местному времени.

Армия Индонезии попросила о помощи в поисках подлодки Сингапур и Австралию.

Новостной портал Kompas.com сообщает, что подлодка пропала примерно в 95 километрах на север от Бали. Глубина в месте пропажи подводного аппарата составляет примерно 700 метров.

По информации портала, контакт с подлодкой пропал сразу же после того, как было дано разрешение на погружение.

Подводную лодку в 70-х годах прошлого века построило немецкое судостроительное предприятие Howaldtswerke-Deutsche Werft.

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