У берегов Индонезии пропала подводная лодка. На ее борту 53 человека
В среду недалеко от Бали во время военных учений пропала индонезийская подводная лодка с 53 людьми на борту, пишет dpa.
В среду недалеко от Бали во время военных учений пропала индонезийская подводная лодка с 53 людьми на борту, пишет dpa.
В армии Индонезии подтвердили, что подлодка KRI Nanggala 402 пропала, и указали, что морские силы занимаются ее розыском.
Контакт с подводной лодкой пропал в 3 часа по местному времени.
Армия Индонезии попросила о помощи в поисках подлодки Сингапур и Австралию.
Новостной портал Kompas.com сообщает, что подлодка пропала примерно в 95 километрах на север от Бали. Глубина в месте пропажи подводного аппарата составляет примерно 700 метров.
По информации портала, контакт с подлодкой пропал сразу же после того, как было дано разрешение на погружение.
Подводную лодку в 70-х годах прошлого века построило немецкое судостроительное предприятие Howaldtswerke-Deutsche Werft.