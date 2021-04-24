Посольство РФ в Беларуси на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии ответило нецензурно

Вскоре после публикации этот твит был удален, а посольство его появление никак не прокомментировало.

Однако вскоре посольство России в Беларуси опубликовало новый твит, в котором читателям предлагается самим выбрать подходящий хештег к посту литовского министра - smalldipenergy или smalldickenergy:

В пятницу, 23 апреля, Министерство иностранных дел Латвии объявило дипломата посольства России персоной нон грата и приняло решение о его высылке. Решение было принято в знак солидарности с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике и на основе оценки действий дипломата и допущенных им нарушений в Латвии. Схоже поступили Литва и Эстония.