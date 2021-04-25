Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии
Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Две дозы вакцины получили всего 37 877 человек.
В свою очередь первую дозу получили 216 787 человек или 11,45% от всей популяции государства.
В субботу первую прививку от Covid-19 получили 2620 человек. Принимая во внимание, что ввод данных возможен на протяжении нескольких дней, этот результат еще может измениться.
Больше всего людей в первый раз были привиты вакциной Pfizer/BionTech - ее получил 29911 человек. 167 человек были привиты вакциной Moderna, а 127 - AstraZeneca.
Вчера вакцинация проходила в целом в 20 учреждениях. Больше всего людей привили Veselības centrs 4, Veselības centru apvienība, Vizuālā diagnostika и Детская клиническая университетская больница.
Больше всего в первый раз были привиты работники образовательных учреждений - 614 человек, люди старше 60 лет - 594 человека, лица с хроническими заболеваниями - 505, работники оперативных служб - 228, работник учреждений приоритетных сфер - 194.