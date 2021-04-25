Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии

Две дозы вакцины получили всего 37 877 человек.

В свою очередь первую дозу получили 216 787 человек или 11,45% от всей популяции государства.

В субботу первую прививку от Covid-19 получили 2620 человек. Принимая во внимание, что ввод данных возможен на протяжении нескольких дней, этот результат еще может измениться.

В субботу вторую прививку получили 225 человек, таким образом, полностью были привиты 2845 человек. 9

Больше всего людей в первый раз были привиты вакциной Pfizer/BionTech - ее получил 29911 человек. 167 человек были привиты вакциной Moderna, а 127 - AstraZeneca.

Вчера вакцинация проходила в целом в 20 учреждениях. Больше всего людей привили Veselības centrs 4, Veselības centru apvienība, Vizuālā diagnostika и Детская клиническая университетская больница.