Вс, 25.04.2021
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Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии

Вакцинация в центре Atta ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Две дозы вакцины получили всего 37 877 человек.

В свою очередь первую дозу получили 216 787 человек или 11,45% от всей популяции государства.

В субботу первую прививку от Covid-19 получили 2620 человек. Принимая во внимание, что ввод данных возможен на протяжении нескольких дней, этот результат еще может измениться.

В субботу вторую прививку получили 225 человек, таким образом, полностью были привиты 2845 человек.

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Больше всего людей в первый раз были привиты вакциной Pfizer/BionTech - ее получил 29911 человек. 167 человек были привиты вакциной Moderna, а 127 - AstraZeneca.

Вчера вакцинация проходила в целом в 20 учреждениях. Больше всего людей привили Veselības centrs 4, Veselības centru apvienība, Vizuālā diagnostika и Детская клиническая университетская больница.

Больше всего в первый раз были привиты работники образовательных учреждений - 614 человек, люди старше 60 лет - 594 человека, лица с хроническими заболеваниями - 505, работники оперативных служб - 228, работник учреждений приоритетных сфер - 194.

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