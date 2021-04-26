Пн, 26.04.2021
Не представляю, почему [убийство Беззубова] могло быть посланием для меня. Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"
Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 700 человек. 12% - в тяжелом состоянии

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте 40-49 лет;
  • два человека в возрасте 80-89 лет;
  • один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2106 больных Covid-19.

В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 536 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,6 случая.

За последние две недели инфекция выявлена у 7718 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 57 человек с Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах увеличилось с 672 до 709, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано из больниц за прошедшие сутки 10 пациентов.

Состояние 84 госпитализированных с Covid-19 оценивается как тяжелое. Это 12% общего количества пациентов с коронавирусом в больницах.

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