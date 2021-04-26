Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 700 человек. 12% - в тяжелом состоянии
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2106 больных Covid-19.
В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 536 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,6 случая.
За последние две недели инфекция выявлена у 7718 человек.
Выписано из больниц за прошедшие сутки 10 пациентов.
Состояние 84 госпитализированных с Covid-19 оценивается как тяжелое. Это 12% общего количества пациентов с коронавирусом в больницах.