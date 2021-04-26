Уга Думпис: в Латвии 12% населения могло переболеть коронавирусом

По словам главного инфектолога страны, только там, где доля населения, вакцинированного или переболевшего Covid-19, достаточно высока, можно говорить об отмене некоторых ограничений. О том, какая часть населения переболела вирусом, также можно узнать, обнаружив в организме антитела к Covid-19.

Количество антител медленно растет и у жителей Латвии. В этом году из 15 780 тестов антитела к Covid-19 были обнаружены у 2074 доноров крови, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови за март. Доля положительных случаев увеличилась с 10% до 15%.

В настоящее время 2% латвийского населения прошло полный курс вакцинации против Covid-19, а почти 12% получило хотя бы одну вакцину.

Думпис отмечает, что население Латвии пока относительно мало вакцинировано от Covid-19 и относительно небольшая часть населения переболела вирусом.

Ссылаясь на данные исследования, которые еще не были опубликованы, эксперт отмечает, что инфекция Covid-19 затронула 12% людей, участвовавших в исследовании.

Однако этот показатель почти вдвое превышает количество положительных тестов на Covid-19 по отношению к общей численности населения Латвии. С начала пандемии инфекция Covid-19 в Латвии была подтверждена примерно у 115 000 человек, что составляет около 6% от 1,89 миллиона населения Латвии. Как известно, у некоторых людей заболевание Covid-19 могло протекать бессимптомно, поэтому они не обращались к врачу и не проходили тест на Covid-19.