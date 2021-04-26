Пн, 26.04.2021
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Илья Киреев, музыкант

В Литве открываются спортклубы, часть бассейнов и СПА

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С понедельника, 26 апреля, в Литве могут возобновить деятельность спортклубы, часть бассейнов и бань, на улице можно проводить спортивные соревнования, деятельность, связанную с развлечениями и отдыхом.

Согласно решению правительства, в спортклубах на одного человека, включая работников, должно приходиться как минимум 20 кв. м площади. В групповых тренировках могут участвовать не более пяти человек, включая тренера.

С понедельника бассейны и бани смогут действовать лишь в гостиницах и пансионатах, и в них могут находиться только члены одной семьи.

Кроме того, в бассейнах могут проходить тренировки для детей, в них могут находиться ученики одного класса.

На открытых пространствах может осуществляться деятельность спортклубов, деятельность, связанная с развлечениями и отдыхом, когда одновременно в мероприятии участвуют от 10 до 50 человек, если на одного человека приходится 50 кв. м площади.

Работники, возобновляющие деятельность должны будут до этого профилактически провериться на коронавирус.

Спортклубы в Литве не работали с начала ноября прошлого года, когда был объявлен второй всеобщий карантин.

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