Дарта Даневича рассказала, почему пыталась держать беременность в секрете

Как пояснила Даневича, она рада, что время беременности уже позади.

"Физически меня затронуло все, чем только беременная женщина может страдать: токсикоз более четырех месяцев каждый день с утра до вечера, выраженная анемия, которая вызвала ненормальную слабость - мне приходилось регулярно ездить в больницу, чтобы получить железосодержащие инъекции. Ночью часто казалось, что я не могу дышать".

Из-за осложнений во время беременности в один момент даже стоял вопрос - удастся ли вообще выносить малыша. Именно поэтому актриса старалась избегать публичности в это время.

"Многие женщины хранят информацию о своей беременности первые три месяца, что является самым рискованным периодом, но у меня так было все время -

я не могла быть уверена, что не начнутся преждевременные роды.

(...) потому очень надеялась, что новость о моей беременности удастся скрыть от прессы", - призналась актриса.

Полную версию интервью с Дартой Даневичей читайте в майском номере журнала Santa.

Напомним, в марте политик Артус Кайминьш и актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича стали родителями мальчика по имени Каупо.

В свою очередь, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале прошлого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.