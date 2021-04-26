"Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом": житель Испании, возможно, заразил 22 человека Covid-19

Расследование дела началось в конце января, когда стало известно о вспышке Covid-19 в одном из "известных учреждений" в Манакоре, где один из сотрудников заразился коронавирусом и скрыл этот факт, сказано в сообщении полиции.
За несколько дней до вспышки Covid-19 у мужчины появились симптомы заболевания, но он отказался уходить домой, несмотря на беспокойство коллег, которые опасались заразиться от него. После работы мужчина сделал ПЦР-тест на коронавирус, а на следующий день, не дожидаясь результатов исследования, вернулся на работу. В этот же день он также сходил в тренажерный зал.
Менеджер компании, а также его коллеги требовали, чтобы мужчина ушел с работы домой. По словам сотрудников компании, его температура тела поднялась до 40 градусов. Но мужчина проигнорировал просьбы коллег.
В течение рабочего дня он ходил по офису, кашлял, намеренно снимая маску, и говорил коллегам: "Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом".
К вечеру испанец получил положительный результат на Covid-19. Во время проверки выяснилось, что Covid-19 заболели пять сотрудников компании, которые, в свою очередь, заразили несколько своих родственников, в том числе маленьких детей. В спортзале, который часто посещал подозреваемый, напрямую заразились три человека, которые передали вирус своим родственникам. Как отметили в полиции, ни одного из 22 заболевших не госпитализировали.