"Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом": житель Испании, возможно, заразил 22 человека Covid-19

Расследование дела началось в конце января, когда стало известно о вспышке Covid-19 в одном из "известных учреждений" в Манакоре, где один из сотрудников заразился коронавирусом и скрыл этот факт, сказано в сообщении полиции.

За несколько дней до вспышки Covid-19 у мужчины появились симптомы заболевания, но он отказался уходить домой, несмотря на беспокойство коллег, которые опасались заразиться от него. После работы мужчина сделал ПЦР-тест на коронавирус, а на следующий день, не дожидаясь результатов исследования, вернулся на работу. В этот же день он также сходил в тренажерный зал.

Менеджер компании, а также его коллеги требовали, чтобы мужчина ушел с работы домой. По словам сотрудников компании, его температура тела поднялась до 40 градусов. Но мужчина проигнорировал просьбы коллег.

В течение рабочего дня он ходил по офису, кашлял, намеренно снимая маску, и говорил коллегам: "Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом".