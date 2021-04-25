Россия назвала США "недружественной страной". Американское посольство не сможет нанимать россиян

В пятницу Путин подписал указ, в соответствии с которым государства, "совершающие недружественные действия" против России, будут ограничены в праве нанимать российских граждан: их численность будет определяться квотой. Президент также предусмотрел возможность полного запрета на трудоустройство россиян в посольствах таких государств: в случае его введения они смогут обеспечивать свою работу только за счет собственных граждан.

Путин принял такое решение на фоне беспрецедентного дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году и заявили о высылке российских дипломатов. В ответ Москва также выслала сотрудников посольства Чехии.

В воскресенье Захарова сообщила, что правительство работает над списком "недружественных государств" - и назвала первое из них.

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется, - сказала представитель МИД в эфире телеканала "Россия-1". - Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США".

"Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится", - добавила Захарова, назвав решение России защитными мерами против недружественных шагов других стран.

В начале недели Захарова уже уточнила, что США и Чехии будет запрещено нанимать россиян в свои посольства. "Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве, - сказала представитель МИД. - Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан".

Скандал с Чехией

В апреле президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, заявив, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись десятью высланными дипломатами.

Одновременно развивается дипломатический скандал с Чехией, власти которой обвинили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В день взрыва на территории Чехии находились предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Руслан Боширов и Александр Петров.

МИД РФ заявил, что к концу мая в российском посольстве в Чехии и в посольстве Чехии в Москве должно остаться по семь дипломатов, 25 человек административного и технического персонала и 19 нанятых на месте. Ранее те же цифры называл министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Горящий склад ФОТО: hzscr.cz

Чехия объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, заявив, что считает их сотрудниками российских спецслужб. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

В знак с солидарности с Чехией о высылке трех сотрудников посольства России объявила Словакия. Польша еще 15 апреля объявила о высылке трех дипломатов, в пятницу Москва ответила на это высылкой пяти польских дипломатов. Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке в общей сложности четырех дипломатов в России - тоже в знак солидарности с Чехией.

Так же, как в 1986 году

По информации газеты "Коммерсант", запрет на найм россиян в посольство США может стать болезненной мерой, поскольку "Соединенные Штаты почти весь административно-технический персонал своих дипмиссий за рубежом нанимают в стране пребывания".

Самая крупномасштабная высылка американских дипломатов из России произошла в 2017 году, когда Москва ответила на санкции, введенные Вашингтоном за вмешательство в президентские выборы. Тогда из страны были высланы более 700 сотрудников посольства США, однако найм граждан России по-прежнему разрешался.

В 1986 году власти СССР также запретили посольству США нанимать советских граждан - это решение было принято в ответ на высылку дипломатов из Вашингтона после шпионского скандала. Тогда из иностранцев в посольстве остались лишь три гражданина Италии, в том числе повар.