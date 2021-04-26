Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет практически по всем показателям

Также вырос суточный показатель новых случаев Covid-19 - в настоящее время подтверждается в среднем 569 случаев в день, тогда как неделей ранее - 538.

Растет и количество госпитализаций больных Covid-19. На прошлой неделе количество доставляемых в больницы пациентов увеличилось до 69 человек в день, а неделей ранее этот показатель составлял 61.

Небольшое снижение заболеваемости наблюдается в Видземе, а в остальных регионах Латвии она растет. По-прежнему уменьшается заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет, и одной из причин является вакцинация людей этого возраста, отмечает SPKC.

Анализируя заболеваемость в предыдущие две недели, SPKC отмечает, что она сохраняет растущую динамику почти во всех возрастных группах, особенно среди подростков и социально и экономически активного населения, то есть в возрастной группе от 20 до 59 лет.