Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет практически по всем показателям

ФОТО: Anne Christine POUJOULAT/AFP

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 6,4%, а с начала апреля - на 22%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Также вырос суточный показатель новых случаев Covid-19 - в настоящее время подтверждается в среднем 569 случаев в день, тогда как неделей ранее - 538.

Растет и количество госпитализаций больных Covid-19. На прошлой неделе количество доставляемых в больницы пациентов увеличилось до 69 человек в день, а неделей ранее этот показатель составлял 61.

Небольшое снижение заболеваемости наблюдается в Видземе, а в остальных регионах Латвии она растет. По-прежнему уменьшается заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет, и одной из причин является вакцинация людей этого возраста, отмечает SPKC.

Анализируя заболеваемость в предыдущие две недели, SPKC отмечает, что она сохраняет растущую динамику почти во всех возрастных группах, особенно среди подростков и социально и экономически активного населения, то есть в возрастной группе от 20 до 59 лет.

Индекс репродукции коронавируса продолжает расти и в настоящее время составляет 1,04, тогда как неделей ранее - 1,01.

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