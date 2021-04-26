На manavakcina.lv практически все места заняты: Павлютс обещает скорое решение

Дело в том, что люди, которые входят в приоритетные группы прививаемых, теперь могут записаться на вакцинацию от Covid-19 через manavakcina.lv или номер 8989 на конкретное время в конкретном учреждении. Однако, "свободных мест" по состоянию на 26 апреля в системе практически нет.

Как поспешил заверить Павлютс, учреждения вакцинации сегодня и завтра откроют много новых возможностей для регистрации. 1

В частности, он отметил, что вчера в Латвию прибыла поставка 12 000 доз производителя Moderna, более того, сегодня были доставлены ​​33 000 доз Pfizer / BioNTech. В настоящее время решения о распределении доставленных доз, по словам Павлютса, готовы.

Комментарий Проекта вакцинации

Календари вакцинации открываются в тот момент, когда вакцинаторы получают подтверждение доставки дополнительных доз вакцины Covid-19, пояснила пресс-секретарь проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Агнесе Стразда.

Следовательно, чем больше вакцин поступит в Латвию, тем больше будет открыто возможностей для записи.