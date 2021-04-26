Пн, 26.04.2021
Позиция президента США по давнему вопросу геноцида армян только усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда оно наиболее необходимо. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

На manavakcina.lv практически все места заняты: Павлютс обещает скорое решение

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere/LETA

"Поступают тревожные сообщения о том, что на manavakcina.lv невозможно найти новые возможности вакцинации. Это изменится", - в микроблоге Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Дело в том, что люди, которые входят в приоритетные группы прививаемых, теперь могут записаться на вакцинацию от Covid-19 через manavakcina.lv или номер 8989 на конкретное время в конкретном учреждении. Однако, "свободных мест" по состоянию на 26 апреля в системе практически нет. 

Как поспешил заверить Павлютс, учреждения вакцинации сегодня и завтра откроют много новых возможностей для регистрации.

В частности, он отметил, что вчера в Латвию прибыла поставка 12 000 доз производителя Moderna, более того, сегодня были доставлены ​​33 000 доз Pfizer / BioNTech. В настоящее время решения о распределении доставленных доз, по словам Павлютса, готовы. 

Комментарий Проекта вакцинации

Календари вакцинации открываются в тот момент, когда вакцинаторы получают подтверждение доставки дополнительных доз вакцины Covid-19, пояснила пресс-секретарь проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Агнесе Стразда.

Следовательно, чем больше вакцин поступит в Латвию, тем больше будет открыто возможностей для записи.

По словам Стразды, в настоящее время календари manavakcina.lv дополняются с учетом распределения доставленных на данный момент вакцин для обеспечения существующих записей как для семейных врачей, так и для медицинских учреждений.

НАВЕРХ
Back