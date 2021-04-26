ЕК подает в суд на AstraZeneca за нарушение договора о поставке вакцин

ЕК из-за несоблюдения определенных условий соглашения в пятницу инициировала судебное разбирательство, сказал представитель ЕК. Кроме того, "компания не смогла предложить надежную стратегию, гарантирующую своевременную доставку доз", - заявил де Кеерсмакер журналистам в Брюсселе.

"Мы хотим быть уверены, что достаточное количество доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны на основании контракта, будут доставлены быстро", - добавил он.

Этот шаг поддерживают 27 стран Европейского союза (ЕС), отметил представитель Еврокомиссии.

"В пятницу Комиссия возбудила иск против AstraZeneca за нарушение соглашения о предварительной покупке", - сказал де Кеерсмакер, отметив, что иск был подан от имени 27 стран-членов ЕС.

Дело будет рассматриваться в бельгийских судах.

После нескольких пересмотров прогнозов поставок AstraZeneca теперь планирует во втором квартале поставить 70 миллионов доз вакцины, что значительно ниже первоначально ожидаемых 180 миллионов.

AstraZeneca в понедельник выразила свою оценку происходящего, заявив, что действия ЕК против компании в суде по поводу задержек с поставками вакцин необоснованны. AstraZeneca считает, что она "полностью выполнила условия соглашения о предварительной закупке с ЕК". Компания также сообщила, что, согласно прогнозам AstraZeneca, к концу апреля она доставит в европейские страны почти 50 миллионов доз.