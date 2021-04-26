Дундагский край: VARAM может инициировать роспуск думы

Избрать нового руководителя думы депутатам до 26 апреля поручил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Его советник по связям с общественностью Агнесе Варпиня сообщила, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) не получило от депутатов Дундагского края никаких пояснений, поэтому завтра министр сообщит о дальнейших действиях.

Так как руководство думы до установленного срока не избрано, VARAM может инициировать ее роспуск.

Дундагское краевое самоуправление уже длительное время формально работает без руководства - в январе с должностей ушли председатель краевой думы Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш, представляющие объединение избирателей "Нашим людям".