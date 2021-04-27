Торговля в интернете "красивыми" номерами для автомобилей запрещена законом: как работают спекулянты?

В этом году Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) во второй раз разрешила любому желающему выбрать себе новые автомобильные номера на сайте e.csdd.lv.

"Начать нужно с того, что у нас была задача обеспечить открытый доступ для всех жителей, которых интересует приобретение новых автомобильных номеров. Если раньше номера можно было приобрести только в отделении CSDD или зарезервировать в одном из филиалов дирекции, то теперь эту услугу можно получить и на электронной платформе e.csdd. Номера можно получить только для конкретного зарегистрированного транспортного средства и только раз в год: нужно пройти необходимый порядок и оплатить услугу в одном из филиалов дирекции", - рассказала передаче представитель ведомства Иева Берзиня.

Такая услуга стоит 150 евро. Однако ей пользуются также спекулянты, которые покупают наиболее востребованные номера и перепродают их в интернете.

"Разумеется, мы следим за информацией о том, что происходит в социальных сетях. И мы видим, что есть отдельные номерные знаки, которые выставляются на продажу сразу же после появления на платформе e.csdd. Мы совершенно точно знаем, что это спекуляция. Иногда в соцсетях номера продаются даже до того, как они появляются на сайте CSDD.(…) Очевидно, что есть люди, которые получают от этого прибыль, не платят налоги и нарушают закон, запрещающий торговлю номерными знаками. Номерные знаки выдаются конкретными транспортным средствам, а не конкретным людям", - сказала Берзиня.

Автожурналист Паул Тимротс отметил, что единственным правильным решением могли бы стать государственные аукционы.

"Тогда каждый, у кого есть номер и кто желает его кому-то продать, сможет выставить его на публичный аукцион, его купят, а государство получит с этого какую-то разницу. Я думаю, что так мы могли бы "выйти из шкафа" в ситуации с этими номерами", - сказал он в передаче Латвийского радио-4.

В Госполиции и СГД отметили, что ограничение торговли регистрационными знаками не входит в их компетенцию.