Вт, 27.04.2021
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

Британский штамм коронавируса выявляется почти в 70% всех проанализированных образцов

ФОТО: LETA

Британский штамм коронавируса выявляется уже почти в 70% всех проанализированных образцов, свидетельствуют данные, предоставленные правительству Латвийским центром биомедицинских исследований.

На предыдущей неделе британский штамм выявлялся примерно в 68% проанализированных образцов. Если в предыдущие две недели было зафиксировано небольшое снижение доли образцов с британским штаммом SARS-CoV-2, то на прошлой неделе вновь отмечен рост.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш ранее заявил, что распространенность британского штамма в Латвии стабилизировалась.

На прошлой неделе был идентифицирован один образец южноафриканского штамма SARS-CoV-2, и на данный момент в Латвии идентифицировано в общей сложности 11 изолятов этого штамма.

В Латвийском центре биомедицинских исследований на сегодняшний день секвенировано 2757 изолятов SARS-CoV-2, в том числе 96 - на предыдущей неделе.

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