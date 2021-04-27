Британский штамм коронавируса выявляется почти в 70% всех проанализированных образцов

На предыдущей неделе британский штамм выявлялся примерно в 68% проанализированных образцов. Если в предыдущие две недели было зафиксировано небольшое снижение доли образцов с британским штаммом SARS-CoV-2, то на прошлой неделе вновь отмечен рост.
Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш ранее заявил, что распространенность британского штамма в Латвии стабилизировалась.
На прошлой неделе был идентифицирован один образец южноафриканского штамма SARS-CoV-2, и на данный момент в Латвии идентифицировано в общей сложности 11 изолятов этого штамма.
В Латвийском центре биомедицинских исследований на сегодняшний день секвенировано 2757 изолятов SARS-CoV-2, в том числе 96 - на предыдущей неделе.