Фото ⟩ В эстонском детском саду ребенка засыпало песком в песочнице, он в тяжелом состоянии в больнице

Полиция пояснила, что на основании собранной информации стало известно, что несчастный случай произошел в расположенной на территории детского сада песочнице. В процессе игры ребенок упал в выкопанную в песке яму и потерял сознание из-за нехватки воздуха. Во время происшествия на улице находились и воспитатели, одна из них обнаружила, что произошло, и тут же начала реанимировать ребенка. Меньше чем за 10 минут на место прибыли полиция и скорая помощь, которая продолжила реанимацию и увезла малыша в детскую больницу.

"На место прибыли криминалисты и полицейские, которые провели первичные следственные действия. Для помощи персоналу на место были отправлены сотрудники Помощи жертвам, которые оказывают психологическую поддержку персоналу и родителям. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице", - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.