Вт, 27.04.2021
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Татьяна Полякова, дальнобойщица

Фото ⟩ В эстонском детском саду ребенка засыпало песком в песочнице, он в тяжелом состоянии в больнице

Сегодня, 27 апреля, после 12:00 центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в расположенном в Саку детском саду произошел несчастный случай с четырехлетним ребенком, скорая помощь доставила его в больницу, пишет Rus.Postimees.

Полиция пояснила, что на основании собранной информации стало известно, что несчастный случай произошел в расположенной на территории детского сада песочнице. В процессе игры ребенок упал в выкопанную в песке яму и потерял сознание из-за нехватки воздуха. Во время происшествия на улице находились и воспитатели, одна из них обнаружила, что произошло, и тут же начала реанимировать ребенка. Меньше чем за 10 минут на место прибыли полиция и скорая помощь, которая продолжила реанимацию и увезла малыша в детскую больницу.

"На место прибыли криминалисты и полицейские, которые провели первичные следственные действия. Для помощи персоналу на место были отправлены сотрудники Помощи жертвам, которые оказывают психологическую поддержку персоналу и родителям. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице", - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Все точные обстоятельства этого несчастного случая устанавливаются. Следствие в числе прочего должно дать ответ на вопрос, почему ребенок оказался под песком и как долго он там находился. Сейчас мы все надеемся на то, что старания медиков увенчаются успехом и состояние ребенка стабилизируется", - сказала руководящая следствием окружной прокурор Леа Пяхкель.

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