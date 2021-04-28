"Висел, не удержался и упал": в Дрейлини мужчина во время ссоры выпрыгнул из окна пятого этажа

В понедельник вечером, 26 апреля, "посиделки" закончились для 50-летнего мужчины очень печально - спор с бывшей женой завершился довольно болезненно. Он получил переломы и другие травмы, потому что принял опрометчивое решение выпрыгнуть из окна квартиры на пятом этаже.

"Он угрожал, что выпрыгнет в окно. Висел, висел, не удержался и упал", - рассказал о случившемся житель с первого этажа.

Бывшая жена потерпевшего, которую передаче Degpunktā удалось встретить в подъезде, не захотела рассказывать о событиях на камеру, но высказала свое мнение анонимно. Она говорит, что не ожидала от бывшего мужа ничего подобного, но и помочь ему не смогла.

Хотя падение с большой высоты могло быть смертельным, она подтвердила, что пострадавший жив и травмы не опасны для жизни - у него сломана нога.

Сотрудники полиции также отреагировали на этот инцидент и начали проверку фактов, но, скорее всего, на этот раз событие будет расценено как несчастный случай и не будет расследоваться в рамках уголовного дела, сообщает программа.