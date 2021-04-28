Во вторник было привито 5773 человека: впервые в Латвии использована вакцина Johnson&Johnson

Среднее ежедневное количество прививок на этой неделе пока составляет 4700, на прошлой неделе - около 6500.

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, педагоги и работники оперативных служб.

Для первой прививки в большинстве случаев использовалась вакцина Pfizer (57%), для второй дозы - AstraZeneca (58%).

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получили около 12% населения Латвии, обе прививки - 2,2%.

Сегодня, 28 апреля, Латвия планирует получить 9600 доз вакцины Johnson & Johnson от Covid-19, сообщило бюро вакцинации в Twitter.

В свою очередь 30 апреля Латвия ожидает поставки 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 доз вакцины AstraZeneca.