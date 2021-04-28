Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Во вторник было привито 5773 человека: впервые в Латвии использована вакцина Johnson&Johnson

Иллюстративное фото ФОТО: Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix

Вчера, 27 апреля, в Латвии были использованы первые 15 доз вакцины Johnson & Johnson, от Covid-19 привито 5773 человека, в том числе 3831 человек получил первую дозу, 1942 - вторую, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

Среднее ежедневное количество прививок на этой неделе пока составляет 4700, на прошлой неделе - около 6500. 

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, педагоги и работники оперативных служб.

Для первой прививки в большинстве случаев использовалась вакцина Pfizer (57%), для второй дозы - AstraZeneca (58%).

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получили около 12% населения Латвии, обе прививки - 2,2%.

Сегодня, 28 апреля, Латвия планирует получить 9600 доз вакцины Johnson & Johnson от Covid-19, сообщило бюро вакцинации в Twitter.

В свою очередь 30 апреля Латвия ожидает поставки 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 доз вакцины AstraZeneca.

На следующей неделе Латвия планирует получить 79 560 доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, 64 800 доз вакцины AstraZeneca, 13 200 доз вакцины Moderna и 5 000 доз вакцины Johnson & Johnson.

 
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