Ср, 28.04.2021
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Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
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В России треш-блогер приговорен к шести годам строгого режима из-за смерти женщины в прямом эфире

Станислав Решетняк ФОТО: BBC News

Российский суд приговорил блогера Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay к шести годам колонии строгого режима, пишет "Медуза". Причиной стала смерть женщины во время одного из его стримов. 

Решетняк, которому сейчас 30 лет, был признан виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Суд сделал вывод, что погибшая скончалась "от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы", после того, как Решетняк избил ее.

Напомним, в декабре 2020 года во время своего стрима Решетняк выгнал на улицу находившуюся в его доме женщину без верхней одежды. Когда через несколько часов он решил впустить ее обратно, та была уже без сознания. Блогер решил вызвать скорую помощь, а после приехала и полиция - в течение этого времени он так и не прекратил вести стрим. 

В январе 2021-го на фоне дела Решетняка в Совете Федерации России предложили на законодательном уровне запретить "трэш-стримы", которые содержат угрозы для здоровья, унижение человеческого достоинства и элементы насилия, и наказывать за это сроком до шести лет. На данный момент соответствующий законопроект в России не принят.

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