"Это не российское СМИ". Песков о признании зарегистрированного в Латвии портала "Медуза" "иноагентом"

В пятницу, 23 апреля, российский Минюст внес "Медузу" в список СМИ - иностранных агентов. "Медуза", несмотря на то, что является частной компаний, теперь обязана предупреждать читателей об иноагентском статусе в каждом своем сообщении, причем размер этого уведомления должен быть в два раза крупнее самого сообщения. Это может привести даже к смерти издания.

"Ну мы понимаем, но все-таки это не российское СМИ. Это русскоязычное СМИ. Очень много русскоязычных СМИ у нас доступно на территории Российской Федерации, но они не являются российскими СМИ", 2

- заявил Песков в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он отметил, что "современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться".

В понедельник, 26 апреля, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков опубликовал на портале сообщение, в котором описал ситуацию с новостным изданием, приводим его полностью:

"В пятницу, 23 апреля, российский Минюст внес "Медузу" в список СМИ - иностранных агентов. Даже если вы пропустили эту новость, то наверняка обратили внимание, как изменились наши материалы и посты в соцсетях: по закону мы обязаны предупреждать читателей об иноагентском статусе в каждом своем сообщении, причем размер этого уведомления должен быть в два раза крупнее самого сообщения.

Собственно, вы можете полюбоваться этой обязательной к исполнению маркировкой прямо на этой странице.

Если мы откажемся маркировать наши материалы в полном соответствии с тем, что написано в приказе Роскомнадзора, власти могут оштрафовать "Медузу", завести на ее главного редактора уголовное дело и даже заблокировать наши ресурсы на территории России.

Но даже если мы будем выполнять все требования закона, новый статус означает для "Медузы" три угрозы.

Во-первых, маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. "Медуза" - частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с "Медузой" это означает смерть издания.

Во-вторых, авторы, которые получают от нас деньги, тоже могут быть признаны иностранными агентами. Если это произойдет (а примеры уже есть), они так же (как и "Медуза") должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчетности грозят штрафами; более того - уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортеров теперь просто как никогда.

В-третьих, признав нас иностранными агентами, власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы - враги государства, и даже давать комментарии "Медузе" опасно. С высокой вероятностью мы останемся без важных источников и не сможем разговаривать со многими экспертами.

Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого - убить "Медузу". 2

Впервые за нашу историю у нас нет четкого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из-за признания "Медузы" иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.

Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем.

Будем держать вас в курсе".