Минюст России внес "Медузу" в список СМИ-иноагентов. Издание зарегистрировано в Латвии

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ", - говорится в пояснении.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко сообщила "Подъему", что Минюст РФ никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов: "Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали". В свою очередь Русской службе BBC она заявила:

"Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу". 6

"МБХ медиа" гендиректор издания заявила, что "Медуза" обжалует включение в список иностранных агентов.

"Открытые медиа" со ссылкой на "информированного собеседника в администрации президента" пишут, что "Медузу" внесли в черный список, в частности, в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По словам источника, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов, теперь настало время отвечать.

Галерея: Офис "Медузы" в Риге