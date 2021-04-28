Подробности трагедии в эстонском детсаду: во время игры песок попал в дыхательные пути ребенка

Заместитель волостного старейшины Саку Танель Отс сказал Postimees, что песочница соответствует нормам.

"Я вчера весь день был на месте и неоднократно спрашивал следственную группу полиции, есть ли что-нибудь, что нужно менять здесь, во дворе. По окончании следственный мероприятий они сказали, что в песочнице можно играть и дальше", 2

- уточнил Отс.

По словам Отса, игровая площадка детского сада в Саку несколько лет назад была обновлена, песочница подходящая по размерам и имеет резиновые бортики.

Сейчас в волостном управе проходит кризисное консультирование. "Я видел, что все сотрудники были разбиты и вне себя", - добавил Отс. Вчера, помимо полиции, на месте происшествия находилась еще и служба помощи жертвам.

Родители получают помощь

Волостная соцслужба позвала на помощь профессиональных консультантов. "С сегодняшнего утра сотрудники получили кризисную консультацию: как справиться с такой ситуацией? Как продолжать дальше?" - сказал Отс.

"Сегодня вечером прежде всего будут проконсультированы родители, дети которых ходят в ту же группу, - сказал Отс, добавив, что, конечно же, ждут и других родителей. - Одна из целей обучения состоит в том, что, если родителю трудно поговорить дома с ребенком о том, что произошло, он сможет получить совет".

По предварительной информации полиции, несчастный случай произошел во дворе детского сада в песочнице, где играли дети. Во время игры ребенок оказался в вырытой в песочнице яме под песком и из-за нехватки воздуха потерял сознание.

Во время происшествия на улице находились и воспитатели, и когда одна из них обнаружила, что произошло, она тут же начала реанимировать ребенка. Меньше чем за десять минут на место прибыли полиция и скорая помощь, которая продолжила реанимацию и увезла ребенка в детскую больницу.

В настоящее время ребенок находится в больнице в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Полиция выясняет причины

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, на данный момент известно, что дети играли в песочнице и в ходе игры в какой-то момент песок попал в дыхательные пути ребенка таким образом, что ребенок перестал дышать. "Другие дети также играли в песочнице. Пострадавший ребенок в момент, когда его нашли, был частично под песком. Когда воспитатель заметила ребенка, она стразу же стала прочищать дыхательные пути ребенка, начала реанимирование, былa вызвана помощь по 112. Патруль полиции прибыл на место за четыре минуты, принял на себя реанимирование, сразу после этого приехала скорая помощь, которой передали ребенка", – сказал Тамбре. – Делопроизводство начато для того, чтобы выяснить, что и как произошло. Также следствие должно выяснить, виновен ли кто-то в случившемся".

"Как нам известно, в детсаду не было меньше воспитателей, все группы были открыты и число воспитателей было обычным", – добавил он. – Когда случается что-то с детьми, это больной удар для всех. Мы желаем сил пострадавшему ребенку и его родителям".

"Следователи продолжают работу по выяснению причин этого проиcшествия с такими тяжелыми последствиями. Понятно, что самый большой вопрос – как голова ребенка оказалась под песком на такое долгое время, что остановилось дыхание. Знаем, что в это время воспитатель была также с детьми на улице. Следствие должно установить череду событий и все, что предшествовало несчастному случаю, и то, кто и где находился в это время. На выяснение всех обстоятельств уйдет время", – сказала прокурор Леа Пяхкель.