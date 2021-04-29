В среду от Covid-19 привито 11 111 человек. Это рекорд
В среду от Covid-19 были привиты 11 111 человек - это рекордный суточный показатель с начала вакцинации в Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В среду от Covid-19 были привиты 11 111 человек - это рекордный суточный показатель с начала вакцинации в Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины получили 8117 человек, вторую - 2994.
Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 45 718 человек, что составляет 2,4% населения страны.
Первой дозой привиты 237 087 человек, или 12,5% населения.