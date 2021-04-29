Чт, 29.04.2021
Подростки совсем с ума сошли, кто знает, где они взяли машину, украли ее у отца или где Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин

В среду от Covid-19 привито 11 111 человек. Это рекорд

Иллюстративное фото ФОТО: Daiano Cristini/Sintesi/SIPA/2104261430

В среду от Covid-19 были привиты 11 111 человек - это рекордный суточный показатель с начала вакцинации в Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 8117 человек, вторую - 2994.

Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 45 718 человек, что составляет 2,4% населения страны.

Первой дозой привиты 237 087 человек, или 12,5% населения.

 
НАВЕРХ
Back